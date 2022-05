Babysitter, la nouvelle comédie résolument féministe de Monia Chokri

C’était écrit dans le ciel. Voici comment Monia Chokri décrit sa rencontre avec la dramaturge et scénariste québécoise Catherine Léger en 2018. Beaucoup de gens nous avaient dit de nous rencontrer, car on avait un univers commun et elle cherchait une réalisatrice avec qui travailler en binôme sur ses projets.

La semaine précédant leur rendez-vous, Monia Chokri est allée voir la pièce Babysitter, qui était jouée au théâtre montréalais La Licorne. La pièce était tellement drôle, intelligente et j’ai trouvé qu’il était urgent de raconter cette histoire, se rappelle-t-elle. C'était un an après #MoiAussi et aucun film ne parlait de ça à ce moment-là .

Cela tombait bien, car Catherine Léger, qui a signé les scénarios de La déesse des mouches à feu et de Charlotte a du fun, était justement en train de plancher sur l’adaptation cinématographique de sa pièce de théâtre.

Un baiser forcé comme point de départ

Toutefois, la version théâtrale de Babysitter diffère de celle que le public découvrira sur le grand écran à partir de vendredi.

Catherine était dans un univers très réaliste et je trouvais qu’il y avait une certaine fantaisie dans la pièce que j’avais envie de retrouver au cinéma , explique Monia Chokri, qui a voulu proposer un film graphique.

« J’ai donc décidé d’intégrer au scénario tout l’univers du conte, des films d’horreur, de l’érotisme. Je prends les codes de genres qui malmènent un peu l’image des femmes, je les triture et je les renverse dans une comédie. » — Une citation de Monia Chokri, réalisatrice

Le point de départ de l’histoire varie également. La manière dont Cédric, le personnage principal, embrasse de force la journaliste Chantal Tremblay, dont le prénom fait référence à celui de la journaliste sportive Chantal Machabée, alors qu’elle est en direct à la télévision, est moins agressive dans le film que dans la pièce.

On ne pourrait pas accompagner le personnage dans son parcours de transformation si son geste avait été agressif , explique la réalisatrice, dont c’est le deuxième long métrage après La femme de mon frère en 2019.

Ce comportement sexiste de Cédric lui fait perdre son emploi et l’oblige à remettre en question son rapport aux femmes en compagnie de son frère journaliste (Steve Laplante), qui a lui tout compris de la misogynie internalisée par les hommes. En parallèle, sa conjointe Nadine va elle-même déconstruire ce que la société attend d’elle comme femme.

Montrer le post-partum sur grand écran

Le geste non consenti du début du film n’est qu’un prétexte. La pierre angulaire du film, ce sont les rapports de pouvoir.

Pourquoi on accepte d’être sous un pouvoir écrasant et pourquoi on n’imaginerait pas le pouvoir d’une manière plus bienveillante, un pouvoir qui serait là pour faire en sorte que les gens s’épanouissent plutôt que de les contraindre? , s’interroge-t-elle.

Dans le film, le personnage de Nadine vient d’avoir un bébé. Il y a très peu de films où des personnages sont en post-partum , constate Monia Chokri.

Au cinéma, on voit soit une femme enceinte, soit une femme qui a retrouvé sa taille. On ne voit pas le moment où son ventre est encore gonflé après l’accouchement, poursuit-elle. Il y a un tabou autour de la maternité au cinéma et sur comment on doit la traiter visuellement pour ne pas choquer.

En reprenant contact avec elle-même et en assumant ses désirs, Nadine retrouve un pouvoir et une force.

Patrick Hivon dans le rôle principal

Autre personnage central du film : celui d’Amy, la jeune babysitter jouée par l’actrice française Nadia Tereszkiewicz. Une Mary Poppins sexu sur l’acide , comme la décrit Monia Chokri.

Sous ses airs de Lolita blonde, c’est pourtant Amy qui détient le pouvoir dans le film. Elle va faire se rencontrer Cédric et Nadine, les faire se regarder dans les yeux et se dire : "On peut cheminer ensemble, car on déconstruit".

Pour incarner Cédric, Monia Chokri a choisi Patrick Hivon pour sa finesse et sa candeur et c’est elle-même qui interprète Nadine à la suggestion de Catherine Léger.

Je me suis dit que ce serait intéressant d’essayer de porter les deux chapeaux, explique l’actrice-réalisatrice. C’était intéressant, mais épuisant. Je pourrais refaire des apparitions dans mes films, mais de manière plus mineure, car la réalisation me demande beaucoup.

Après avoir été sélectionné à Sundance et remporté deux prix au festival de Monte-Carlo (celui du meilleur film et celui du meilleur acteur pour Steve Laplante), Babysitter sera présenté au festival de Tribeca, en juin.

Quant à Monia Chokri, elle tournera à partir du mois de septembre son prochain film, Simple comme Sylvain, qu’elle avait déjà écrit avant de filmer Babysitter.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Claudia Hébert, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18, d'une entrevue de l'émission Pénélope et d'un topo de Nabi-Alexandre Chartier. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.