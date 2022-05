Edmonton dévoile ses premières mesures pour améliorer la sécurité dans le quartier chinois

En réponse aux récents cris de détresse des résidents et commerçants du quartier chinois, la Ville d'Edmonton a annoncé, lundi, un ensemble de mesures pour une meilleure sécurité dans le secteur.

La question de la gestion de la sécurité dans le quartier chinois d’Edmonton a été reposée avec insistance cette semaine après que deux sexagénaires y ont été tués la semaine dernière, déclenchant dans la foulée une manifestation populaire devant l’hôtel de ville.

Un peu plus d’une semaine plus tard, leurs doléances semblent avoir été entendues. Lundi, le maire de la Ville, Amarjeet Sohi, a annoncé plusieurs mesures visant à endiguer l’insécurité dans ce quartier emblématique de la capitale albertaine dans le court et long termes.

Ce que le quartier chinois a vécu récemment me brise le cœur. J’ai rencontré ses membres et écouté leurs doléances. Nous avons donc pris des mesures pour y répondre, certaines mesures sont immédiates et d’autres vont s’étaler dans le temps , a-t-il déclaré en conférence de presse.

Comme mesure immédiate, il a annoncé l'octroi d’un montant de 300 000 $ destinés à aider les entreprises et autres commerces à couvrir les frais de service de sociétés de sécurité privées, ces dépenses étant assumées depuis longtemps par ces entreprises elles-mêmes.

« Nous devons travailler main dans la main pour changer les choses, car les choses doivent changer. » — Une citation de Amarjeet Sohi, maire d’Edmonton

Fonds d’un million de dollars

La redynamisation post-COVID-19 des activités économiques et la gestion de la salubrité font également partie des préoccupations du quartier chinois.

Le maire a annoncé la création d’un fonds d'un million de dollars pour aider le quartier à se remettre des contrecoups de la pandémie. Cette mesure sera soutenue par le lancement d’une campagne promotionnelle dont le but est d’attirer davantage de visiteurs vers les commerces du quartier chinois.

Par ailleurs, Amarjeet Sohi a annoncé un programme de nettoyage quotidien des rues et ruelles du quartier. Ce programme comprend l'installation de toilettes publiques et l'amélioration du panorama urbain du quartier en empêchant d’y installer des abris de fortune, a-t-il indiqué, faisant ainsi allusion à la problématique de l’itinérance dans le quartier chinois.

Le maire a expliqué que toutes ces questions seront traitées dans le cadre d’une synergie, à savoir que des équipes d'agents du Service de police d'Edmonton, de pompiers, d'ambulanciers paramédicaux, d'organismes sociaux et d'agents municipaux de la paix travailleront de façon coordonnée pour plus d’efficacité dans les actions.

Des manifestants se sont rassemblés le 28 mai devant l'hôtel de ville d'Edmonton pour réclamer un renfort de la sécurité dans le quartier chinois. Photo : Radio-Canada / Emily Fitzpatrick

Rencontre avec le ministre de la Justice

Ces annonces du maire Amarjeet Sohi interviennent quelques jours après que le ministre de la Justice, Tyler Shandro, lui a adressé une lettre dans laquelle ce dernier lui demande de présenter un plan de sécurité publique pour Edmonton.

Amarjeet Sohi doit d’ailleurs rencontrer le ministre mardi pour discuter du sujet. Il a déjà annoncé qu’il mettrait à profit cette rencontre pour réitérer ses appels au gouvernement à investir davantage dans la sécurité, particulièrement dans la capitale de la province.