Onze marathons en dix jour pour Daniel LeGresley

Daniel LeGresley, de Moncton, a participé au défi Infinitus dans la catégorie Déca-Marathon qui avait lieu au Vermont, aux États-Unis, du 19 au 29 mai. Il a a couru onze marathons et parcouru plus de 480 km.

Le marathonien s’était initialement inscrit au défi Infinitus 888, qui propose deux marathons par jour pendant dix jours. Il a néanmoins dû revoir sa stratégie de course après avoir glissé sur une roche le 19 mai.

La chute lui a fait mal au dos. Il a donc parlé au directeur de course pour s’inscrire à la course Déca-Marathon, une course en parallèle du défi Infinitus 888.

Les maux de dos de Daniel LeGresley ont duré 36 h. Comme il ne s’agissait pas d’une blessure dangereuse, le marathonien a continué son défi.

Daniel LeGresley a fait le temps le plus rapide de sa catégorie.

Ça s’est très bien passé , dit-il. C’est sûr que mon temps au début des premières journées était plus lent à cause de cela, mais à mesure que les journées avançaient mon temps devenait meilleur.

Lors de ses journées les plus difficiles, le marathonien a enregistré des temps variant entre 9 à 10 heures. Son meilleur temps était 6 heures et 20 minutes.

Un défi physique et mental

Chaque jour, le sportif a couru dans 1400 mètres de dénivelé, de montées et de descentes dans des montagnes et dans des sentiers parfois boueux.

Lorsqu’on entreprend des courses comme cela, on sait qu’il va y avoir des pépins, on sait qu’il va y avoir des problèmes. Quand ils arrivent, on se dit ''voilà un pépin et on les gère un à la fois'' , explique-t-il. C’est tout dans le mental .

Une forêt au Vermont où Daniel LeGresley a couru pendant son Déca-Marathon. Photo : Gracieuseté :Daniel LeGresley

Pour Daniel Legresley, le dépassement de soi est l’un des principaux motivateurs pour ce genre de défi physique et mental. Un moment donné, ça devient très motivant de voir jusqu’où on peut aller avec notre corps , clame-t-il.

Le sportif a un rêve ambitieux à l’horizon. Il compte monter le mont Everest bientôt.

Il avait déjà comme projet de le faire en 2020, mais la pandémie l’a forcé à retarder son voyage au Népal

Avec des informations de Michèle Brideau