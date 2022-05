Le veuvage conduit à la pauvreté

Le revenu des femmes de 65 ans et plus diminue de manière importante après le décès du conjoint, selon une étude réalisée par Statistique Canada entre 1990 et 2001.

La vie a bien changé pour Gabrielle Philippe, qui a perdu son mari il y a deux ans, après 48 ans de mariage. Son niveau de vie a diminué. « On avait nos deux pensions, c'était pas pire. Maintenant, j'ai juste ma pension, qui n'est pas tellement grosse, et on n'avait pas d'argent de côté, c'était malheureux. On avait des enfants. On leur a tout donné », explique-t-elle.



Selon Statistique Canada, le revenu médian des femmes baisse de près de 2 % un an après le décès de leur mari. Après cinq ans, le revenu diminue de 10 % et les veuves vivent alors sous le seuil de pauvreté. De plus, les trois quarts des femmes qui atteignent ce niveau ne réussiront pas à améliorer leur sort.

L'étude démontre également que des femmes de tous les milieux sociaux subissent une perte de revenus à cause du veuvage.

Par ailleurs, l'intégration des femmes au marché du travail pourrait faire une différence, selon le démographe de l'Université de Montréal, Jacques Légaré. « Avec le temps, c'est évident que les jeunes qui vont devenir veuves plus tard auront eu peut-être plus d'autonomie financière, ce qui fait qu'elles auront un peu moins les problèmes auxquels font face les femmes veuves âgées d'aujourd'hui. »

Selon le professeur, l'une des solutions à ce problème de pauvreté est d'améliorer l'espérance de vie des hommes.