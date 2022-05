Une avocate activiste arrêtée près d’un rassemblement de Doug Ford

Selon la Criminal Lawyers' Association [CLA, Association des criminalistes, traduction libre] et Women In Canadian Criminal Defence [WICCD, Femmes en défense pénale canadienne, traduction libre], l’arresttation de Me Sa’d est un affront à la démocratie.

Nous sommes alarmées qu'une citoyenne, membre de notre profession de surcroît, soit traitée par la police - apparemment au nom d'un élu - avec un tel mépris pour le processus électoral et le droit d'exercer la liberté d'expression. Ces deux éléments sont les pierres angulaires de notre démocratie , peut-on lire dans la déclaration commune des deux associations publiée lundi.

Me Sa'd affirme avoir essayé d’assister au rassemblement pour le chef conservateur Doug Ford près de l'aéroport de Hamilton. Elle a dit qu'elle avait répondu à l'invitation à participer à l'événement, mais que le personnel du parti ne l'a pas laissée entrer et a appelé la police.

Elle a finalement été arrêtée avant d'être libérée de la propriété et de recevoir une contravention pour intrusion.

La police de Hamilton a d'abord déclaré qu'elle avait été arrêtée pour avoir bloqué une route et s'être trouvée sur une propriété privée lors d'une manifestation.

Le groupe qui a organisé la manifestation a nié que Me Sa'd y participait. Selon le groupe, elle ne faisait pas partie des manifestants. Elle aurait été arrêtée bien avant que la manifestation n'ait lieu. Me Sa'd a elle aussi affirmé qu’elle y était seule.

Selon Me Sa'd, on lui aurait refusé l’accès à l’événement en raison de ses critiques à l'égard de M. Ford et d'autres dirigeants politiques. Elle est très présente sur les médias sociaux.

Lundi après-midi, la police de Hamilton a publié une clarification selon laquelle Me Sa'd a été priée de quitter l'événement et que, lorsqu'elle n'a pas obtempéré, elle a été arrêtée, puis libérée à l’extérieur de la propriété. On lui a ensuite donné une amende pour intrusion, selon les policiers.

Après avoir examiné l'incident de plus près, nous avons estimé qu'une clarification était nécessaire en ce qui concerne la raison de l'arrestation , a déclaré Jackie Penman, porte-parole de la police, à CBC Hamilton, ajoutant que l'affaire est devant les tribunaux.

Mme Penman a déclaré que les agents ont agi en vertu de la Loi sur l’entrée sans autorisation. Elle n'a pas répondu aux questions visant à savoir si les agents avaient fait leur propre évaluation avant de procéder à l'arrestation ou s'ils avaient agi sur la base d'une plainte déposée par des représentants du Parti progressiste-conservateur.

Le parti a refusé de répondre aux questions de CBC Hamilton.

Droit à la dissidence

M. Ford a été interrogé par un journaliste à propos de l’arrestation, vendredi. Je tiens à remercier la police de Hamilton. Ils font toujours un travail difficile , a-t-il répondu.

La CLACriminal Lawyers' Association et WICCDWomen In Canadian Criminal Defence , dans leur déclaration commune, ont déclaré que Me Sa'd n'avait jamais été violente lors de rassemblements politiques et d'autres événements et qu’il ne s’agissait pas de la première fois que le Parti progressiste-conservateur lui demandait de quitter l’un de leurs rassemblements.

La déclaration commune conclut que Me Sa’d a été arrêtée en raison de ses opinions politiques.