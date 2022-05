Une cinquantaine de mémoires à la Commission indépendante sur les caribous

Même si sa tournée de consultations est terminée, la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards poursuit son travail.

Les citoyens avaient été invités à partager leurs recommandations et opinions quant aux deux scénarios d'aménagement forestier proposés par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour protéger l'habitat du caribou.

Ils avaient jusqu'à aujourd'hui, mardi, pour remettre leur mémoire.

Lundi, 51 personnes ou organisations avaient déjà soumis leurs réflexions.

Si de nombreux mémoires reconnaissent la nécessité de protéger l'habitat du caribou, les inquiétudes sur les impacts économiques d'une réduction de l'activité économique forestière sont bien présentes.

Municipalités derrière l'industrie

Les municipalités et MRC qui ont participé à l'exercice, plusieurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, insistent pour la plupart sur le fait qu'il faut assurer la protection des caribous, sans toutefois que la stratégie choisie ait des impacts néfastes sur les industries forestières de leur territoire.

Plusieurs mémoires du monde municipal demandent au MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de reconduire le Plan de rétablissement du caribou forestier actuel pour une période de dix ans.

La stratégie à adopter doit impliquer des solutions réalistes et atteignables qui vont assurer la protection et la restauration de l’habitat du caribou, tout en permettant à l’industrie forestière et aux autres industries de continuer à contribuer à la mise en valeur du territoire et au développement des communautés , peut-on lire dans le mémoire publié par la MRCMunicipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay.

Selon la MRC du Fjord-du-Saguenay, la stratégie à adopter doit impliquer des solutions réalistes et atteignables qui vont assurer la protection du caribou, tout en permettant à l’industrie forestière de continuer à contribuer à la mise en valeur du territoire et au développement des communautés (archives). Photo : Gracieuseté : David Héroux

Celle-ci propose au ministère de mettre en place un comité régional de suivi sur la stratégie pour le caribou.

Des emplois à protéger

Les entreprises et syndicat du secteur forestier s'entendent sur la nécessité de conjuguer la protection du caribou avec un aménagement durable pour le secteur forestier.

Barrette-Chapais Ltée, le fabricant Boisaco sur la Côte-Nord et la Coopérative forestière Petit Paris au Saguenay-Lac-Saint-Jean, font valoir que l'optimisation des efforts pour le maintien des populations de caribous, doit aller de pair avec l'intensification des rendements forestiers.

Boisaco estime que la mise en place de la stratégie pour la protection de l’habitat du caribou forestier dans sa version présente serait perçue comme un abandon des entreprises et des communautés.

Nous ne pouvons pas croire à ce scénario, aujourd’hui, en 2022, compte tenu de l’état des connaissances et de la démonstration, moins qu’évidente, que le caribou est menacé par l’aménagement forestier , est-il mentionné dans le mémoire.

Selon Boisaco, l’aménagement de la forêt s’inscrit comme la pierre angulaire de la protection de la biodiversité (archives).

La Coopérative forestière Petit Paris, pour sa part, juge qu'un plan du caribou, quel qu'il soit, fait fi des municipalités qui vivent essentiellement de l'industrie forestière et de ses retombées.

[…] les décideurs gouvernementaux doivent bien réfléchir avant de prendre des décisions aux conséquences économiques irréversibles sans que personne ne soit imputable, car de nombreux emplois de qualité en région seraient en péril , soulignent les rédacteurs du mémoire de la Coopérative.

D'un autre côté, le Syndicat des Métallos rappelle que ce n'est pas la préservation du caribou forestier qui met les emplois des travailleurs en péril, mais bien le modèle économique actuel puisqu'il n'assure pas un renouvellement suffisant des ressources.

Le Conseil des Innus Essipit ne retient aucun scénario

Le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit estime que les deux scénarios qui sont comparés dans le cadre de la Commission sont catastrophiques , entre autres, parce qu'ils ne tiennent pas compte de l'importance des caribous pour la communauté.

« Ces scénarios ne prennent aucunement en compte les aspects socioculturels et l’importance d’Atiku pour la biodiversité » — Une citation de Extrait du mémoire du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit

Atiku signifie caribou (archives). Photo : Getty Images / Stan Tekiela Author / Naturalist

Le Conseil rappelle que les membres des Premières Nations possèdent des droits ancestraux, notamment celui de décider de l’utilisation de leur territoire et d'en protéger les ressources.

Il demande aussi au ministère de ne retenir aucun des deux scénarios, et ce, tant que les Premières Nations ne seront pas adéquatement consultées ou accommodées .

Moins d'une vingtaines de citoyens provenant de plusieurs régions au Québec, dont des des professionnels en valorisation du bois, en biologie et en aménagement du territoire, ainsi que des étudiants en études environnementales, avaient aussi déposé des mémoires, lundi.

Le rapport et les recommandations de la celle-ci sont espérés d'ici la fin de l'été.