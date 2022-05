Orages violents : un jeune Franco-Ontarien sauve deux garçons grâce à sa cabane

Sa chaîne YouTube respire le même esprit d’aventure que les émissions de Bear Grylls.

Devant près de 4000 abonnés, le mordu de grand air s’amuse à camper seul, à survivre en forêt uniquement avec des objets achetés chez Dollarama et à bâtir de ses mains des abris où il passe ensuite la nuit.

Une cabane de Viking, qui serait construite uniquement avec ce qu'il trouverait dans la nature, est le dernier projet entamé par le jeune homme de Hawkesbury. Il s’est attelé à la tâche il y a deux mois en documentant chaque étape de sa conception : des fondations creusées, à la charpente de bois mort, au squelette du toit.

Au coeur de la tempête

Le 21 mai, Tyson retourne y travailler. Mon frère et son ami voulaient venir voir la cabane. J’ai dit, alright, vous pouvez m’aider en arrière avec les roches, parce que je voulais bâtir une cheminée , raconte-t-il en entrevue.

Lors des orages violents du 21 mai dernier, Tyson Peers (en bleu) s’est réfugié dans un abri qu’il a lui-même construit. Il était alors accompagné de son frère Cam (en orange) et de l’ami de ce dernier, Miguel Larocque (en vert). Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Mais alors que Cam, 12 ans, et Miguel, 11 ans, récoltent des pierres près de sentiers, Tyson reçoit une alerte sur son téléphone au sujet d’un orage qui approche.

J’ai recordé mon alerte sur mon phone. Et en me retournant, je voyais l’orage : c’était direct dans notre face, noir, noir, noir. Et il y avait du vent accoté. J’étais comme, "oh my god" , raconte-t-il, les yeux écarquillés.

Il faut faire vite. Pas le temps de courir jusqu’à la maison. Vite, sous l’abri, a ordonné Tyson aux deux garçons.

Puis, c’est l’hécatombe. Les arbres ont commencé à tomber, left and right. Badang! Je [leur] disais, "à terre, à terre! Stay low!”

Parmi le tonnerre des troncs qui heurtent le sol, deux coups, plus forts, résonnent sur le toit de branches.

Dix jours plus tard, Tyson se pince encore. Il y a deux arbres qui sont tombés sur la cabane. Et ça a tenu.

« On avait un ange sur notre tête. Je n’en reviens juste pas. » — Une citation de Tyson Peers

Le reportage de notre collègue Denis Babin :

À Hawkesbury, trois jeunes ont craint pour leur vie alors qu’ils se retrouvaient au beau milieu d’un boisé au moment de la tempête. Denis Babin a recueilli leur témoignage.

Chanceux en tabarouette

À leur retour à la maison, la mère de Tyson et Cam a pris les trois garçons dans ses bras en pleurant.

Comme mère, tu te sens vulnérable, stressée, inquiète, tellement vide , se souvient France Paquette. Ses fils ont beau avoir laissé leurs vélos derrière, ce n’est pas grave : c'est un soulagement que mon plus vieux ait ramené tout le monde, sain et sauf, dans mes bras. C’est ça qui est important.

De gauche à droite, Tyson Peers (en bleu) en compagnie sa mère, France Paquette (à droite), de son frère Cam (orange) et de l’ami de ce dernier, Miguel Larocque (en vert) Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Diffusée sur TikTok et Facebook, la vidéo s’est répandue comme une traînée de poudre à Hawkesbury.

France Paquette espère qu’elle servira de rappel aux enfants et aux adolescents qui s’aventurent dans la forêt. C’est certain qu’on veut que nos enfants jouent dehors. C’est une chose positive qui est ressortie, peut-être, de cette vidéo-là : de toujours être alerte et de réagir dans des situations urgentes comme ça.

Avec les informations de Denis Babin