Le guichet d’accès à la première ligne va se déployer sur la Côte-Nord

Le guichet d’accès à la première ligne (GAP), qui vise à offrir un meilleur accès aux services de santé aux personnes sans médecin de famille, sera mis en place progressivement sur la Côte-Nord, indique le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région.

Le service sera d’abord mis en place aux citoyens de Fermont à partir du 1er juin.

Calendrier du déploiement du GAP guichet d’accès à la première ligne sur la Côte-Nord Fermont : 1 er juin;

Haute-Côte-Nord : d’ici la fin du mois de juin;

Minganie : d’ici la fin du mois de juin;

Ailleurs sur la Côte-Nord : d’ici l’automne 2022.

Ce service est offert aux personnes qui sont sur la liste d’attente du Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF) jusqu’à ce qu’elles soient inscrites auprès d’un médecin de famille.

Les gens qui sont sur le GAMFGuichet d'accès à un médecin de famille vont pouvoir appeler à un numéro et ils vont être évalués par une infirmière clinicienne qui va les référer aux bons endroits selon les besoins , explique le directeur des services professionnels et de l'enseignement universitaire au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, le Dr Jean-François Labelle.

Il invite les Nord-Côtiers qui ne sont pas encore inscrits sur la liste d’attente du GAMFGuichet d'accès à un médecin de famille à le faire.

« Le Guichet d'accès, ce n’est pas encore un médecin de famille, mais c’est comme une étape préliminaire pour gagner un certain accès aux soins de santé. » — Une citation de Dr Jean-François Labelle, directeur des services professionnels et de l'enseignement universitaire au CISSS de la Côte-Nord

Le docteur Jean-François Labelle est directeur des services professionnels et de l’enseignement universitaire au CISSS de la Côte-Nord. Photo : Julien Choquette

Ce nouveau système est déjà mis à l'essai depuis deux ans au Bas-Saint-Laurent, où il a donné de bons résultats.

Le projet pilote qui a eu lieu au Bas-Saint-Laurent a été très efficace. On a aiguillé beaucoup de patients ailleurs que dans les salles d’urgence [...] Ça a amélioré beaucoup le temps d’attente et l’accès à un médecin , note le Dr Labelle.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord indique qu’une lettre sera envoyée au cours des prochaines semaines aux personnes inscrites au GAMFGuichet d'accès à un médecin de famille pour les informer sur la procédure à suivre pour utiliser les services du guichet d’accès à la première ligne.

Le ministère de la Santé et de Services sociaux demande à l’ensemble des CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Québec de démarrer les GAPguichet d’accès à la première ligne pour le 1er juin et qu'ils soient complétés pour le 1er septembre.

Au Québec, il y a 991 000 patients qui sont inscrits sur les groupes de médecine de famille (GMF) mais qui n’ont pas de médecins de famille.