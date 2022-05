Le marathon de la Saskatchewan fait son retour en présentiel

La directrice de course, Kim Ali, affirme que 865 adultes ont pris part à la course en présentiel cette année alors que 900 enfants ont participé au concours MaraFun de deux kilomètres

Parmi les participants se trouvait un habitant d’Edmonton, Prabhjot Singh, qui est venu à Saskatoon pour prendre part à la compétition de 10 kilomètres.

Il affirme que c’est la première fois qu’il participe à une course organisée et qu’il compte le faire à nouveau.

« Pendant les deux dernières semaines, je me suis entraîné au gymnase où je courais entre cinq et six kilomètres. Mon but était de finir la course en moins de 60 minutes et j’ai terminé la course en 57 minutes. Je suis tellement content. »