Heather Lands : changement de zonage et espoir mesuré pour une école francophone

Ce développement est un partenariat entre les Premières Nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh et la Société immobilière du Canada. Pour le maire de Vancouver, Kennedy Stewart, ce projet est une étape importante et sera une référence pour les efforts de la Ville vers la réconciliation.

Outre des logements et une future école pour le CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique sont prévus des magasins et des services, des espaces de travail, des parcs, une garderie et un centre culturel autochtone.

Une vidéo en ligne du projet  (Nouvelle fenêtre) montre notamment à la 25e seconde l’emplacement de la future école francophone dont la superficie n’est pas encore précisée contrairement aux superficies pour des logements, bureaux et commerces.

Lundi, le CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique a déclaré poursuivre le travail de collaboration avec le développeur et autres parties prenantes pour assurer la faisabilité du projet et pour conclure une entente de bail à long terme.

Dans l'attente de la signature du bail

Pascal Simonpietri, président de l'Association des parents de l’école Rose-des-Vents, explique que les parents d'élèves se réjouiront une fois que le bail sera signé avec les Premières Nations.

Pour l’instant, ce changement de zonage n’est qu’une étape.

La superficie, le nerf de la guerre , n’est pas encore définie, alors qu’en premier lieu un acre seulement avait été proposé pour cette nouvelle école, explique Pascal Simonpietri. On est content, ça avance après toutes ces années d'attente et en même temps, on a toujours une petite appréhension [concernant le fait de] réussir à avoir la surface nécessaire pour pouvoir faire cette école .

« Sincèrement, on est tous dans le doute. C'est un projet quand même assez compliqué, complexe. C'est difficile de savoir comment ça va se terminer. » — Une citation de Pascal Simonpietri, président, Association des parents de l’école Rose-des-Vents

Pascal Simonpietri explique qu’il est urgent d’avoir cette école, mais que le doute reste présent, vu le contexte des projets immobiliers à Vancouver. On ne sent pas que les écoles soient prioritaires , explique-t-il, que cela soit pour les anglophones ou francophones.

Il explique qu’à l’École Jules Verne, des élèves doivent aller à l’église d’en face faute de place dans les locaux. Il y a une école qui a été ouverte aussi, les Colibris, mais le bail se termine.

Dans ce contexte, Pascal Simonpietri réitère l’urgence de la situation et l’inquiétude des parents. Le président a discuté avec l’ingénieur du CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique , dit-il, qui lui a assuré que la meilleure opportunité pour construire cette nouvelle école se situe sur les terrains Heather Lands.

Aujourd'hui, c'est la meilleure solution. [...] Là, il y a une possibilité, même si c'est très compliqué. Donc on s'accroche à cela. On essaye de persévérer dans ce sens-là.