Un premier album depuis 2015 pour Def Leppard

Le titre de l’album, qui est paru vendredi dernier, est une référence aux paroles chantées dans le succès rock de 1971 Bang a Gong (Get It On), du groupe britannique T. Rex.

Le design de la pochette a été conçu par le photographe néerlandais Anton Corbijn, connu pour avoir réalisé des vidéoclips pour U2, Depeche Mode, Bryan Adams ou encore Arcade Fire.

Diamond Star Halos a notamment bénéficié de la collaboration de la chanteuse de bluegrass américaine Alison Krauss, qui a récemment travaillé avec l’ancien chanteur de Led Zeppelin, Robert Plant, sur son album solo Raise the Roof.

Le pianiste Mike Garson, qui fut un fidèle associé de David Bowie, a également participé à l’album, sur les morceaux Goodbye For Good This Time et Angels (Can’t Help You Now).

Diamond Star Halos est le 12e album studio de Def Leppard, groupe phare des années 80 et 90 qui a vendu plus de 100 millions d'albums à travers le monde depuis ses débuts en 1977.

Kick, le premier vidéoclip tiré de Diamond Star Halos, a été mis en ligne au mois de mars.

Les cinq membres de la troupe se préparent par ailleurs à partir en tournée nord-américaine, en compagnie des groupes Mötley Crüe et Poison, ainsi que de la rockeuse Joan Jett.

Au Canada, The Stadium Tour s’arrêtera à Toronto en août, puis à Edmonton et à Vancouver le mois suivant.