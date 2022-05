Les terre-pleins végétalisés ne font pas l’unanimité à Trois-Rivières

Un an plus tard, des citoyens n'en démordent pas. Certains de ceux qui habitent les rues Latreille et Nicolas-Perrot refusent de s'habituer aux modifications de ces rues. Ils font état notamment de leur étroitesse, et des excès de vitesse observés en lien avec l'installation des terre-pleins.

Selon une résidente, l'aspect restreint des lieux complique le débarquement de ses enfants de voiture. Je dois leur dire d'attendre, sinon, si une voiture arrive et qu'on sort en même temps, on peut se faire arracher la portière ou même se faire frapper , soutient-elle.

Un citoyen fait aussi état de difficultés rencontrées avec sa remorque. Il affirme qu'il doit prendre plus de temps pour reculer. Avant les gens pouvaient passer à côté, aujourd'hui, ils sont obligés de s'arrêter.

Pour un autre citoyen, l'installation des îlots verts ne permet pas de réduire l'accumulation des eaux sur le bord des trottoirs comme l'affirment les autorités. Cela ne rime à rien , déplore-t-il.

Les îlots végétalisés, un souci environnemental

La Ville de Trois-Rivières soutient que toutes les rues sont conformes aux normes. La largeur de 6 mètres 50 exigée est respectée selon elle.

Toutefois, le porte-parole de la Ville, Guillaume Cholette-Janson, n'exclut pas que d'autres mesures puissent être mises en œuvre pour ralentir la vitesse des automobilistes, notamment des compteurs de vitesse et une présence policière accrue.

Concernant le refoulement des égouts, le porte-parole estime que les îlots végétalisés font leur travail. Il faut aussi prendre en considération les conduites pluviales et sanitaires qui sont encore combinées, dit-il. Une fois que les travaux seront faits pour les séparer, la situation devrait s'améliorer, promet le porte-parole.

Selon la Ville, l'installation des îlots végétalisés part d'une préoccupation environnementale. Il s'agit de faire face au réchauffement climatique et de réduire les îlots de chaleur. Les terre-pleins verts sont utilisés comme moyen de désengorger les égouts. De l'avis des responsables, la verdure permettrait l'infiltration des eaux pluviales dans le sol.

Autre objectif des élus en lien avec ces installations, c'est de freiner les ardeurs des automobilistes d'accélérer sur les routes.

Avec les informations de Magalie Masson