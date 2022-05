Le salaire minimum pourrait augmenter plus vite au Manitoba en raison de l’inflation

Le Manitoba offre actuellement un salaire minimum de 11,95 $ l'heure. En vertu de la formule actuelle qui consiste à lier les hausses salariales à l'inflation, les travailleurs les moins bien rémunérés devraient recevoir 40 cents de plus par heure, soit 12,35 $, d'ici le 1er octobre.

Mais cette modeste augmentation salariale placerait le Manitoba au bas de l'échelle des salaires, étant donné que la Saskatchewan augmenterait son salaire minimum le même jour pour le porter à 13 $ l'heure d'ici octobre 2022, puis à 15 $ d'ici 2024.

Lors du dépôt du projet de loi, la première ministre Heather Stefanson n’a pas dit si le salaire minimum pourrait passer à 15 $ après la promulgation de cette loi, comme demandé par l’opposition.

Les conservateurs défendaient leur politique jusqu'à la semaine dernière, avant cette volte-face complète, a réagi le chef du Parti libéral du Manitobain, Dougald Lamont.

Un salaire minimum plus élevé est essentiel pour attirer et garder les travailleurs, et stimulera l'économie, mais il ne s'agit certainement pas d'une aide comme le prétend le ministre. C'est un salaire correct pour le travail effectué.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Wab Kinew estime que le gouvernement n’est pas allé assez loin dans sa proposition de loi.

Le gouvernement aurait vraiment dû dire clairement qu'il y aura une augmentation substantielle du salaire minimum au Manitoba , affirme M. Kinew.

Le projet de loi qu'il a fini par présenter ne donne qu’une apparence d’action prise. Il n’en demeure pas moins que les Manitobains peuvent travailler à temps plein au salaire minimum tout en vivant sous le seuil de la pauvreté , a-t-il ajouté.

