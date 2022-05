Ce que les jurés n’ont jamais su au procès pour viol du chanteur Jacob Hoggard

Le procès de Jacob Hoggard a bien failli dérailler dès le quatrième jour des audiences, alors qu'il avait déjà été reporté à maintes reprises à cause de la pandémie.

C'est pour cette raison que la juge Gillian Roberts, de la Cour supérieure de l'Ontario, a tout fait en son pouvoir pour accommoder la défense et empêcher la fin abrupte du procès.

Le musicien de 37 ans est accusé de contacts sexuels inappropriés à l'endroit d'une mineure et d'agressions sexuelles ayant causé des blessures contre la même adolescente et une adulte dans la région de Toronto en 2016.

Le chanteur du groupe canadien Hedley, Jacob Hoggard, est inculpé de trois accusations de nature sexuelle depuis son arrestation à l'été 2018 pour des faits qui remonteraient à 2016. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Au centre du problème : le récit de la plaignante adulte à la barre des témoins. Ce jour-là, la femme explique à la cour qu'elle n'a pas immédiatement porté plainte à la police contre l'artiste, parce qu'elle pensait que personne ne croirait qu'il l'avait violée. Seuls mes amis m'ont cru , avait-elle dit.

Elle avait ensuite dit qu'elle avait lu sur Internet des articles au sujet d'autres allégations d'inconduite sexuelle de la part du chanteur.

Il n'en fallait pas moins pour que la défense demande l'annulation du procès pour vice de procédure et pour le préjudice causé à son client.

La procureure de la Couronne, Jill Witkin, interroge à la barre des témoins la plaignante numéro 2. Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

Couronne et défense s'étaient entendus lors de la sélection du jury qu'il était primordial que les candidats-jurés n'aient rien appris au sujet de l'accusé dans les médias pour des raisons d'impartialité.

Au Canada, le code criminel autorise les récusations péremptoires motivées , qui permettent à la Couronne ou à la défense d'exclure des candidats-jurés pour des raisons bien précises.

Dans ce cas-ci, les 14 jurés qui ont été choisis après une sélection scrupuleuse des parties avaient certifié qu'ils n'avaient rien lu au sujet de Jacob Hoggard dans les médias.

L'avocate de la défense, Megan Savard, contre-interroge à la barre la plaignante numéro 2. Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

Il était par ailleurs clair que les témoins à charge ne devaient en aucun cas mentionner au jury d'autres allégations que celles dont elles se disent victimes.

La seconde plaignante avait été toutefois mal préparée par la Couronne à ce sujet, selon la défense pour laquelle une injustice venait d'être causée à l'endroit de son client.

L'objection de la défense avait âprement été discutée en l'absence du jury pour neutraliser le témoignage de la femme.

La procureure Jill Witkin interroge la plaignante numéro 1 au procès de Jacob Hoggard en costume noir à gauche avec son avocate. Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

Dans sa décision, la juge avait expliqué que l'annulation d'un procès pour vice de procédure était un recours exceptionnel et qu'elle ne croyait pas qu'un préjudice avait été causé à l'accusé.

Je crois qu'il est possible de corriger le tir , avait-elle dit en ajoutant qu'une instruction appropriée et immédiate au jury devrait lui permettre de se concentrer sur les allégations de la plaignante et non sur ce qu'elle avait appris à l'époque dans la presse.

Attention : la suite de ce texte pourrait choquer certains lecteurs.

Au retour du jury en cour, la magistrate avait alors demandé aux jurés d'ignorer complètement cet aspect de son témoignage.

Le procès était sauvegardé, mais pas pour longtemps. Une erreur technique allait de nouveau mettre en péril les audiences dès le lendemain avec la diffusion d'un mauvais extrait-vidéo dans le prétoire.

Une mauvaise vidéo

Le jury n'a toutefois pas tout su au sujet de l'erreur qui s'est produite lors du contre-interrogatoire de la seconde plaignante à la barre des témoins le 11 mai dernier.

La défense avait présenté un extrait vidéo d'une entrevue en noir et blanc d'une femme, qui affirme qu'elle a pris du temps à se remettre d'une opération chirurgicale après avoir rencontré l'accusé.

La plaignante avait affirmé que ce n'était pas elle dans cet extrait, même s'il était question à ce moment des plaidoiries sur des lacérations vaginales qu'elle avait dit avoir endurées après le viol présumé du 22 novembre 2016.

L'avocate de la défense, Megan Savard, contre-interroge la plaignante numéro 1 devant son client à droite en costume noir. Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

Les voix des deux extraits vidéo ont été altérées, mais celle de l'extrait en noir et blanc ressemblait davantage à une voix d'homme.

La cour s'était par la suite rendue compte de l'erreur et de la différence entre les deux extraits.

La déclaration de la plaignante avait néanmoins semé la confusion en cour, si bien que le bon extrait de l'entrevue que la plaignante avait accordée à CBC, en couleur cette fois, avait été projeté à la cour.

Des excuses inusitées

La juge avait dû alors présenter des excuses au jury deux jours plus tard et elle lui avait présenté de nouvelles instructions pour clarifier que l'extrait n'avait absolument rien à voir avec ce procès.

La Couronne et la défense avaient pris une journée pour bien écrire la correction à présenter aux jurés, question de satisfaire les parties.

Le chanteur Jacob Hoggard plaide non coupable de trois accusations de nature sexuelle à l'ouverture du procès. Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

Le jury n'a toutefois jamais su que l'homme dont il était question dans la mauvaise vidéo était finalement bien Jacob Hoggard et que la femme était une troisième plaignante qui n'a jamais porté plainte à la police contre le chanteur contrairement aux deux autres.

CBC avait même écrit un article à son sujet  (Nouvelle fenêtre) en mars 2018 [en anglais seulement].

Il reste que la présentation du témoignage d'une troisième plaignante au procès du chanteur a été préjudiciable pour l'accusé, même si la juge a bien pris soin d'avertir le jury de ne pas s'avancer en conjecture sur de possibles autres allégations d'inconduite sexuelle contre le chanteur.

L'article 276 du code

Un autre moment intense ayant retenu l'attention en l'absence du jury est survenu lorsque la défense a voulu en savoir davantage sur les préférences sexuelles de la seconde plaignante au moment de son contre-interrogatoire.

Il est important de savoir sur quel genre de relations la plaignante et mon client se sont entendus avant de se rencontrer dans un hôtel à Toronto , avait expliqué l'avocate Megan Savard.

Me Savard souhaitait utiliser les mots précis que la femme aurait utilisés au sujet de leurs activités sexuelles prévues à l'époque pour montrer que la relation était consentante.

Le chanteur Jacob Hoggard témoigne depuis deux jours à la barre de son propre procès. Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

À en croire Jacob Hoggard, la plaignante lui a envoyé deux présumés messages texte avant de le voir à Toronto.

Dans le premier, elle lui aurait dit : I want you to f*** the sh** out of me [ Je veux que tu me baises de façon sauvage , traduction libre]. Dans le second, elle lui aurait écrit : I got to get clean before getting dirty [ Mieux vaut se laver avant de passer aux choses salaces , traduction libre].

La défense suggérait qu'il est possible que la seconde plaignante et l'accusé aient parlé au sujet d'actes sexuels consensuels très spécifiques.

Plus nous avons d'informations à ce sujet, plus nous aurons une meilleure idée des limites sur lesquelles ils se sont entendus avant de se voir , avait précisé Me Savard.

La juge, devant l'insistance de la Couronne, a rejeté ces présumés textos en évoquant l'article 276 du code criminel.

L'épouse de Jacob Hoggard, Rebecca Asselstine, s'assied dans le prétoire derrière l'accusé et l'avocate de la défense, Megan Savard. Photo : La Presse canadienne / Alexandra Newbould

Cet article interdit à la Couronne ou à la défense de présenter des preuves de l'activité sexuelle d'une plaignante qui ne fassent pas partie d'une infraction au motif qu'elles peuvent être utilisées pour présenter des déductions liées aux préférences de la présumée victime en matière de sexe.

Cette règle d'exclusion permet ainsi d'éviter d'avancer l'idée selon laquelle une plaignante a consenti à l’activité sexuelle qui est à l’origine de l’accusation incriminante.

La Cour suprême du Canada a statué que l'article 276 était constitutionnel.

Des droits incompatibles

L'article 276 oppose les droits d'un accusé de se défendre à son procès contre les allégations de la Couronne à ceux d'une présumée victime d'agression sexuelle à la vie privée concernant les activités sexuelles qu'elle a eues dans le passé.

La Couronne soutenait qu'il importait peu de connaître le genre de relations sur lesquelles la femme et l'accusé s'étaient entendus avant de se rencontrer à Toronto en novembre 2016.

Elle disait que les préférences sexuelles de la femme n'étaient pas pertinentes dans ce procès. Il est nécessaire de protéger le passé sexuel de la plaignante , avait soulevé la procureure Jill Witkin.

L'Hôtel Thompson, où la plaignante numéro 2 allègue qu'elle a été violée à répétition par Jacob Hoggard en novembre 2016 à Toronto. Photo : Radio-Canada / CBC

Me Witkin avait ajouté qu'il serait profondément injuste de mentionner les activités sexuelles antérieures de la femme.

Dans le même veine, elle avait dit qu'il serait déraisonnable de projeter au jury les deux vidéos masturbatoires que l'accusé avait envoyées aux plaignantes sans lui porter préjudice.

Il n'est pas nécessaire de les voir , avait-elle dit en ajoutant que les deux parties avaient reconnu l'existence des deux enregistrements dans la déclaration commune des faits au début des audiences.

Jacob Hoggard arrive au palais de justice de Toronto en compagnie de son épouse pour la sélection du jury au premier jour de son procès pour agression sexuelle. Photo : Radio-Canada / Allie Elwell

La juge avait donné raison à la Couronne, mais elle était confondue par la demande de la défense au sujet de l'article qu'elle contestait.

Je ne m'attendais pas à cela au début de ce procès , avait-elle admis en rappelant toutefois à Me Savard que l'article 276 avait été écrit justement pour éviter des situations comme celle-ci .

La Couronne avait suggéré à la juge que Me Savard puisse contre-interroger la femme sur la fréquence de leurs communications de nature sexuelle avant leur rencontre, mais de s'abstenir de lui poser toute question au sujet de ses inclinations sexuelles.

Dans son droit de réplique, Me Savard n'avait pas réussi à convaincre la magistrate, en disant qu'il était capital de connaître le langage explicite de la plaignante dans ses échanges avec l'accusé par opposition à des propos généraux au sujet de leur romance .

La police de Toronto a publié à l'été 2018 la photo de Jacob Hoggard à l'arrestation du chanteur. Photo : Police de Toronto

Dans ce procès, la juge a d'ailleurs eu maille à partir avec Me Savard et elle ne s'est jamais retenue pour montrer son exaspération à l'endroit de l'avocate de la défense.

Elle lui a souvent demandé de baisser le ton ou de détendre l'atmosphère conflictuelle que les arguments de la défense avaient attisée dans leurs échanges.

La magistrate a même dû un jour rabrouer en l'absence du jury l'épouse de l'accusé, en l'avertissant de cesser de hocher de la tête de façon négative dans le prétoire durant les objections de Me Witkin.

Visiblement en désaccord avec la position de la Couronne, Rebecca Asselstine n'avait pas hésité à montrer sa désapprobation dans l'assistance. La juge lui avait alors dit du haut de l'estrade que [son] geste inconsidéré de la tête [la] dérangeait .

Il a en outre été décidé de laisser les jurés aller voter, mais accompagnés d'un auxiliaire de justice, si le jury n'a pas encore dégagé un verdict le jour de l'élection générale du 2 juin en Ontario.