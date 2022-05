Le Groupe Coderr pourrait tripler la superficie de son usine d’Alma en 2023

En 2021, le Groupe Coderr a recyclé trois fois plus d'appareils ménagers que par le passé et envisage de tripler la superficie de son usine d’Alma l'année prochaine.

Ainsi, l’entreprise d'économie sociale a démantelé 12 500 appareils ménagers l’an dernier, dont une partie en provenance de l’extérieur de la région, contre environ 4000 lors des années précédentes.

Déjà, une dizaine de personnes ont été engagées à Alma pour répondre aux besoins croissants.

L’agrandissement représenterait un projet de 3 M$.

Si tout va bien, qu'on a la matière et qu'on a tout ce qu'on souhaite, on va tripler l'usine en ce moment. Là on a 7500 pieds carrés, donc on va arriver à 27 000 , a annoncé le directeur général adjoint du Groupe Coderr, Dave Gosselion.

Coderr fait partie du Réseau interrégional de valorisation et de recyclage des appareils ménagers (RIVRA), un partenaire de premier plan de GoRecycle Canada.

On a ramassé 83 000 appareils partout au Québec. Ça représente environ 87 000 tonnes de gaz à effet de serre évitées en 2021 , a chiffré Jules Foisy Lapointe, directeur général de GoRecycle Canada.

La directrice générale du Groupe Coderr, Josée Gauthier, a accueilli le directeur général de GoRecycle, Jules Foisy Lapointe, qui en était à sa première visite de l’usine d’Alma. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Recycler les gaz d'un réfrigérateur, par exemple, représente le même gain environnemental que prendre 14 000 fois sa tasse à café réutilisable.

C'est autant le démantèlement des matières composantes, métaux, aluminium, plastique, que des gaz réfrigérants, les halocarbures qu'on appelle qui sont très polluants , a expliqué Dave Gosselin.

Malgré tout, plusieurs citoyens ignorent que ces gaz toxiques s'échapperont dans l'air si leur appareil n'est pas recyclé adéquatement.

Il y a très peu d'entreprises qui font du recyclage du métal qui traitent les gaz à effets de serre qui sont contenus dans l'appareil , a souligné Jules Foisy Lapointe.

Située dans le parc industriel sud d'Alma, l’usine du Groupe Coderr pourrait être agrandie en 2023. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Dans les six usines partenaires de GoRecycle, c'est en moyenne 92 % des matériaux qui peuvent être recyclés.

Il y a 80 % de l'appareil qui est facile à recycler. Il y a toujours un 20 % pour lequel, on se casse la tête , a évalué pour sa part Dave Gosselin.

La mise en place de la récente réglementation gouvernementale demande un ajustement de la part de la population. Les détaillants devaient mettre en œuvre un programme de récupération et de valorisation et des cibles de taux minimal de récupération augmenteront avec le temps.

Il faut créer l'habitude du citoyen, c'est une nouvelle réglementation. Le citoyen doit aller porter ses appareils à l'écocentre et non aux ferrailleurs. Donc, il y a des pertes d'appareils encore, mais avec le temps, ça va se placer et les volumes vont augmenter , a prédit Dave Gosselin.

Une dizaine de nouveaux employés ont été engagés à l'usine d'Alma du Groupe Coderr pour répondre à la demande. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

GoRecycle Canada espère que la hausse sera marquée au cours des prochaines années.

Cette année, on aimerait ça se rendre facilement à 140 000, 150 000 appareils et ça va passer beaucoup par la participation du citoyen, par la participation des détaillants qui font partie du programme également et la participation des municipalités , a calculé Jules Foisy Lapointe.

D'après un reportage de Laurie Gobeil