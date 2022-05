L’hébergement à court terme divise à Lac-Brome

Ce sont 370 résidents qui ont réclamé un référendum alors qu'un minimum de 218 signatures était exigé. Ils s'opposent à un nouveau règlement sur la location de courte durée. Ce dernier aurait permis la location de type Airbnb sur tout le territoire de Lac-Brome, alors qu’elle n’est actuellement autorisée que dans des secteurs très ciblés de la Ville.

Il y a un historique. Notamment à Saint-Côme, au lac Clair, où il y a eu plusieurs problèmes de nuisance, de bruit, etc. Nous, on veut prévenir au lieu de guérir, et interdire le plus possible ce genre de location là , avance Benoît G. Bourgon, le membre fondateur du groupe Vigilance Lac-Brome.

Benoît G. Bourgon, a fondé le groupe « Vigilance Lac-Brome ». Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Un règlement également contesté par des locateurs

Paradoxalement, le règlement suscite aussi la grogne de plusieurs locateurs. Il introduit en effet de nouvelles contraintes, dont l’obligation d’avoir un terrain de 1500 mètres carrés ou plus pour pouvoir louer sa propriété pendant une courte durée. Plusieurs propriétés au bord du lac seraient donc exclues, déplore Shauna Burnham, une citoyenne qui travaille pour une entreprise d’entretien ménager pour des maisons en location.

Tu donnes à une personne et tu prends d’une autre, et ce n’est pas juste du tout , se désole-t-elle. Elle espère que la Ville fera preuve d’ouverture, considérant les retombées économiques potentielles des hébergements en location de courte durée.

Ça donne du monde qui va donner de l’argent dans notre ville pour aller magasiner dans les petites boutiques , soutient-elle.

Ces retombées économiques ne peuvent pas être assumées entièrement par les résidents, croit-elle. Je ne peux pas aller manger un lunch à 17 $ chaque jour pour donner au local , remarque-t-elle.

Difficile de faire plaisir à tout le monde

Le maire de Lac-Brome assure que le règlement proposé par le conseil municipal prenait en considération les intérêts des locateurs et des résidents.

« C’est difficile de faire plaisir à tout le monde, mais on a toujours essayé de plaire aux deux côtés. » — Une citation de Richard Burcombe, maire de Lac-Brome

Le conseil devra maintenant décider s’il souhaite organiser un référendum ou faire marche arrière. Reculer et déposer un autre règlement? C’est une décision qui est dans les mains du conseil , souligne M. Burcombe.

Le conseil municipal devrait se positionner dans ce dossier d'ici sa séance de juillet.

Avec les informations de Thomas Deshaies