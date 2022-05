Une enveloppe de 196 000 dollars pour l’aire protégée de Saint-Mathieu-du-Parc

Benoît Charette a dévoilé le montant de l’enveloppe octroyée par son ministère et la Société pour la nature et les parcs (SNAP) Québec à la petite Place des Arts de Saint-Mathieu-du-Parc. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Pierre Dufour, était à ses côtés au moment de l’annonce.

Vous allez le voir, dans les prochaines semaines, il y aura d’autres aires protégées qui seront vraisemblablement annoncées , a promis d’entrée de jeu Benoît Charette. Le montant accordé à la Coalition aire protégée Saint-Mathieu-du-Parc s’inscrit dans le cadre de la mise en place du programme Plein aire, destiné à soutenir des projets de conservation du territoire.

La Coalition doit déposer son projet d’ici 2025, sans quoi les coupes forestières pourraient s’amorcer dans le secteur. C'est sûr que c'est court, on ne s'en cachera pas. Mais, on pense qu'on est capable d'arriver avec des propositions de documents pour que cette échéance-là soit reportée via une réserve de territoire. On va jouer le jeu, et on est très confortables avec ça a affirmé Éric Proulx, géographe et directeur de la Coalition. On voit qu'il y a une écoute, une sensibilité aux enjeux locaux , a-t-il ajouté.

La présence de chênes centenaires au cœur de la forêt visés par les coupes faisait partie intégrante du litige. Le ministre du MFFP s’est fait rassurant sur le sujet lors de la conférence de presse. La compagnie Rémabec a accepté de travailler des choses , a évoqué Pierre Dufour, en disant que l’entreprise d’exploitation forestière a adhéré à la demande de ne pas couper les arbres centenaires.

La SNAP était également réjouie par le projet. La protection du territoire est l’un des gestes les plus importants qu’une société peut poser aujourd’hui pour contrer les deux crises environnementales que sont celles du climat et de la biodiversité , a déclaré Alain Branchaud, directeur général de la SNAP Québec.

Une bataille depuis décembre

Des coupes devaient avoir lieu sur le territoire de Saint-Mathieu-du-Parc en janvier dernier, sur une superficie de 127 kilomètres carrés. Un mois plus tôt, la Coalition s'est mobilisée pour protéger le territoire qui abrite notamment une espèce menacée, la tortue des bois. Le groupe a simultanément réclamé la mise en place d’une aire protégée, de façon à y développer le récréotourisme, et à en faire un lieu d’enseignement sur l’environnement.

Le 21 janvier, le regroupement citoyen a poussé un soupir de soulagement: le MFFP a renoncé à effectuer des coupes dans la zone de la potentielle aire protégée jusqu’en 2025-2026. La Coalition doit dorénavant faire ses devoirs pour déposer la documentation requise d’ici là.

Jusqu’à une dizaine d’années pourraient être nécessaires pour inscrire le territoire comme aire protégée.

Avec les informations de Coralie Laplante