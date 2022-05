Le service au volant de plus en plus prisé par les restaurateurs de Calgary

Le président de l'agence Orange Group Commercial Real Estate, Grant Kosowan, explique que l’imposition de la distanciation sociale dans le contexte de la pandémie de COVID-19 a donné un coup d’accélérateur à la commande et au service au volant dans les restaurants.

Dans un rapport portant sur les perspectives de vente au détail pour le printemps à Calgary, le groupe immobilier JLL indique pour sa part que la location d'espaces commerciaux pour la restauration rapide y a bondi au moment où l’activité de location dans le centre-ville de la métropole albertaine peine à retrouver son niveau d'avant la pandémie.

Toutefois, Grant Kosowan regrette que Calgary accorde moins d’importance aux espaces destinés au service au volant dans le plan de développement de la ville.

L’expert dans l'immobilier commercial dit même avoir constaté, au cours de son expérience de 20 ans que la Municipalité en limitait la construction. Il a toujours été très difficile pour les entreprises de restauration à service rapide d'obtenir de l'espace sur le marché de Calgary. [...] Cela a donc fait grimper le prix [de location] du service au volant à Calgary , affirme-t-il.

Grant Kosowan en est donc arrivé à penser que le conseil municipal ne juge pas que le service au volant soit dans l’intérêt de Calgary : Il veut des choses qu'il juge appropriées pour le marché de Calgary, par exemple des pistes cyclables.

Selon un rapport de l'Université de l'Alberta datant de 2018, Calgary a promulgué une interdiction partielle des services au volant en 2007 grâce à l'adoption d'un nouveau règlement sur l'utilisation des terres.

Dans une déclaration, un porte-parole du service de planification de la Ville explique que ce règlement détermine plutôt le cadre dans lequel les services au volant sont autorisés dans certaines parties de la ville.

Nous avons de nombreux quartiers commerciaux où les services au volant sont autorisés , indique-t-il. Les quartiers qui n'incluent pas le service au volant sont généralement des quartiers axés sur les piétons.

Responsable du département de planification communautaire de la Ville, Scott Lockwood assure que Calgary n'a pas de stratégie en ce qui concerne la limitation du service au volant.

Les données transmises à Radio-Canada par son service montrent toutefois qu'un seul nouveau permis de service au volant a été délivré jusqu'à présent cette année, contre 12 approbations de permis en 2019.

Scott Lockwood précise que la Ville essaie de limiter la multiplication de services au volant dans les zones où la marche et le transport en commun sont une priorité.

Quoi qu'il en soit, le service au volant reste un moyen commode, notamment pour les personnes à besoins spéciaux comme Christina Gail. Elle a un enfant de 2 ans et souffre d'un handicap physique. Selon elle, le service au volant n’est pas seulement une option pratique, mais il sauve des vies.

« Je connais un ami qui a été en fauteuil roulant pendant un certain temps. Même s'il pouvait monter et descendre de la voiture par lui-même et ensuite sortir son fauteuil roulant, [il faut reconnaître que] c'était quand même plus compliqué. »