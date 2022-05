Un évacuateur de crues miniature à l’UQAC pour étudier l’érosion sur les déversoirs

L'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et Hydro-Québec viennent d'investir 1 M$ pour construire un évacuateur de crues miniature afin de mieux comprendre l'impact de l'érosion qui peut affecter ces déversoirs lorsqu’ils sont mis en action.

Les chercheurs de l' UQACUniversité du Québec à Chicoutimi croient que ce système pourrait être utile pour Rio Tinto et Produits forestiers Résolu (PFR) qui utilisent plusieurs évacuateurs de crue dans la région.

La structure à l’échelle 1/40e se trouve dans le laboratoire du Pavillon de recherche sur le givrage.

Lorsqu'on déverse une quantité très importante d'eau, il peut y avoir certains blocs de roc en aval de nos évacuateurs qui sont déchaussés et qui peuvent se détacher de la fondation rocheuse , a expliqué Annick Bigras, directrice d’Expertise barrages et infrastructures chez Hydro-Québec.

L'évacuateur de crues miniature est conçu de telle façon qu'il pourra mesurer l'impact de l'érosion sur chacune des roches de sa fondation.

C'est quoi la vitesse dans le joint, c'est quoi la pression de soulèvement dans le joint... On aimerait mesurer ça, parce qu’il y a un bloc instrumenté. Les blocs sont troués. On pourra mesurer la vitesse de l'eau, la pression de soulèvement, etc. , a souligné Ali Saeidi, professeur-chercheur au Département des sciences appliquées à l’ UQACUniversité du Québec à Chicoutimi .

L'évacuateur de crue permettra à l'UQAC de mieux former ses étudiants appelés à travailler dans le domaine hydroélectrique. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Pour faire aux changements climatiques

C'est à partir de la centrale Romaine-4 que le mini-déversoir a été conçu, mais il pourrait être modifié pour imiter les autres réservoirs.

On change la pente, on change le débit parce qu'on doit avoir un facteur d'échelle, donc ça pourrait être utilisable pour une majorité des barrages , a précisé Ali Saeidi.

Hydro-Québec n'a rien constaté de grave à l'un ou l'autre de ses 100 évacuateurs de crues de la province. Cependant, avec l'arrivée des pluies torrentielles que pourraient entraîner les changements climatiques, Hydro-Québec veut éviter toute catastrophe.

Au pire, les barrages, les évacuateurs pourraient basculer, être déchaussés, perdre leur fondation , a poursuivi Annick Gingras.

L'évacuateur de crues miniature a été construit à l'échelle 1/40e. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Des exemples ailleurs dans le monde

L'érosion des évacuateurs de crues a causé d'importants dégâts au pied des réservoirs en Asie, en Australie, en Afrique du Sud et même aux États-Unis.

C'était au barrage d'Oroville aux États-Unis, en Californie. Malgré qu'il était en structure de béton, la structure de béton était fissurée. L'érosion a eu lieu, les autorités ont été obligées d'évacuer 200 000 personnes , a ajouté M. Saeidi.

D'après un reportage de Gilles Munger