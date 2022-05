Les syndiqués de la cimenterie McInnis sont dotés d’un mandat de grève

Au cours des derniers jours, les travailleurs de la carrière et de la cimenterie McInnis ont voté en faveur d'un mandat de grève, à 100 % et 98,6 %.

Ce mandat survient à la suite d'assemblées qui ont eu lieu le 26 et 27 mai, au sujet du renouvellement de la première convention collective des employés de la cimenterie.

Lors de ces rencontres, le Syndicat des Métallos a présenté l'offre finale et globale de l'employeur. Il s'agit de la seconde fois que les syndiqués s'opposent à l'offre patronale.

Le Syndicat précise toutefois que le mandat de grève pourra être exercé au moment jugé opportun par le comité des négociations.

Le but, c’est de s’entendre, mais si jamais l’employeur ne réagit pas à nos demandes et ne se rapproche pas de nous, c’est sûr que, de notre côté, on pourra utiliser le mandat de grève au moment opportun , indique le représentant syndical pour le Syndicat des Métallos en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent, Éric Matte.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Les principaux points de litige concernent les salaires et les régimes de retraite, selon M. Matte.

Avec le coût de la vie qui est pratiquement à 6,7 %, quand on parle pour le mois de mai, les gens ont des attentes, ils veulent pouvoir garder leur pouvoir d’achat et c’est sur que le salaire est un gros litige dans leur offre globale de l’employeur , soulève-t-il.

« Les gens ne se sentaient pas sécurisés avec ce qui a été déposé par l’employeur. » — Une citation de Éric Matte, représentant syndical pour le Syndicat des Métallos en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent

Le Syndicat des Métallos a fait son entrée chez Ciment McInnis, à Port-Daniel-Gascon, en 2018 (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le Syndicat ajoute que les conditions de travail à la cimenterie McInnis sont inférieures à ce qui est offert dans les autres cimenteries québécoises même si deux fois plus de ciment y est produit.

Nous, syndicalement, on s’attend à ce que l’employeur bouge et agisse aussi. C’est quand même un mandat fort qui nous est donné par les membres , espère Éric Matte.

Deux séances de négociation sont prévues le 13 et le 14 juin prochain.