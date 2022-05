La pinède, un refuge pour Kanesatake

La pinède d’Oka, la plus vieille forêt plantée en Amérique du Nord, a toujours été un véritable refuge pour la communauté de Kanesatake.

Historiquement, c’était un refuge pour fuir la brutalité des Sulpiciens et de leur police, ça a été un refuge pour nous en 1990 durant la crise [d’Oka] et c’est encore un refuge aujourd’hui , explique la militante mohawk Ellen Gabriel.

Ellen Gabriel a grandi entourée de cette forêt de grands pins blancs. Lorsqu’elle était jeune, son père possédait un ranch tout près de la pinède et elle avait l’habitude de faire des promenades à cheval et des pique-niques en famille sous les arbres. Aujourd’hui, elle aime venir se promener dans cet endroit empreint de calme et de spiritualité qui lui permet de se défaire du stress de la vie quotidienne.

Dans la culture autochtone, les femmes ont la responsabilité de protéger la terre, et c’est ce que fait Ellen Gabriel depuis plus de 30 ans en luttant activement pour protéger la pinède. Les arbres sont nos parents, ils font partie intégrante de notre identité en tant qu'Autochtones. Pour nous, c’est beaucoup plus significatif qu’une simple forêt où l'on peut marcher.

Ellen Gabriel constate avec tristesse que les pins centenaires qui s’érigent dans la forêt sont constamment menacés. Le développement immobilier à Oka, les coupes effectuées par des membres de la communauté mohawk pour leurs propres intérêts et les espèces invasives qui attaquent les arbres grugent tranquillement ce qu’il reste de la pinède.

Mais même si elle est parfois épuisée de se battre pour préserver cette forêt, Ellen Gabriel poursuit sa mission sans relâche. Je crois sincèrement que nos efforts bénéficieront aux sept prochaines générations. Et si nous abandonnons, cela revient à renoncer à l’avenir.