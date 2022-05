Des fraises soupçonnées dans une épidémie d’hépatite A en Saskatchewan et en Alberta

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) enquête sur le rôle probable de fraises importées dans une épidémie d’hépatite A en Saskatchewan et en Alberta alors que 10 cas ont été confirmés dans les deux provinces.

Selon l’organisme, les personnes concernées auraient mangé des fraises organiques importées. Celles-ci auraient été vendues dans des magasins CO-OP des deux provinces dans la période du 5 au 9 mars 2022.

En date du 27 mai, l’ ASPCAgence de la santé publique du Canada a confirmé six cas en laboratoire en Saskatchewan et quatre en Alberta. Selon les autorités, ces personnes sont tombées malades entre le début et la mi-avril 2022.

Quatre victimes, âgées de 10 à 75 ans, ont été hospitalisées, mais aucun décès n’a été signalé.

Actuellement, l' ASPCAgence de la santé publique du Canada collabore avec ses partenaires provinciaux en santé publique, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et Santé Canada pour enquêter sur cette éclosion. Pour l'instant, aucun rappel d'aliments n'est effectué.

Précautions

Bien que les fraises concernées ne soient plus vendues au Canada, l’ ASPCAgence de la santé publique du Canada en collaboration avec Santé Canada et l’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) demandent aux gens de vérifier leurs congélateurs.

Toutes fraises congelées de ce genre, ou bien qui n’ont pas de source claire doivent être jetées.

Les organismes rappellent l’importance de bien se laver les mains et de désinfecter tous endroits, appareil et contenant en contact avec les fraises.

Selon l' ASPCAgence de la santé publique du Canada , la plupart des gens se rétablissent complètement d'une infection par l'hépatite A, mais que le risque de complications graves augmente avec l'âge.

Ils demandent aux gens d'être vigilants face aux symptômes suivants :

fièvre

perte d'appétit

nausées et vomissements

crampes d'estomac ou douleurs abdominales

jaunisse (jaunissement de la peau et des yeux)

Les symptômes apparaissent généralement de 14 à 28 jours après l'exposition, mais ils peuvent aussi apparaître jusqu'à 50 jours plus tard.

Toute personne qui pense avoir été exposée à ces fraises biologiques ou qui présente des symptômes d'une infection par l'hépatite A doit consulter un professionnel de la santé.

Avec les informations de Daniella Ponticelli