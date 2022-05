Unimani : un catalyseur de confiance pour les jeunes

Yves Hudon, psychoéducateur à l’École secondaire des Grandes-Marées, et l’entreprise numérique saguenéenne TLM s’unissent pour lancer un programme précurseur qui vise à construire la confiance des jeunes et à encourager la persévérance scolaire.

Unimani, un modèle d’intervention jumelé à une plateforme Web, a pour but d’encourager les adolescents, un petit message positif à la fois.

Secrétaire d’école, concierge, enseignant, parent ou grands-parents. Tous ont le pouvoir de devenir des catalyseurs de confiance en soi pour les jeunes. L’application Unimani, une approche collective, a pour objectif de bonifier la communication et le support à l’élève en impliquant ses proches ou des adultes significatifs.

L’idée est simple : jumeler un élève à cinq ou six membres de son réseau, des supporteurs , qui lui envoient des messages d’encouragement et de soutien par l’entremise d’une plateforme Internet. Chaque bon coup souligné marque un pas vers la réussite et encourage la persévérance.

Ce ne sont pas tous les jeunes qui ont la même chance dans la vie. Même pour un jeune qui va bien, c’est important d’avoir du positif. Pour une jeune qui va moins bien, c’est encore plus important , a fait valoir le psychoéducateur, lors d’une conférence de presse tenue à l’École secondaire des Grandes-Marées.

Le psychoéducateur, Yves Hudon, a reçu la médaille de l’Assemblée nationale pour l'ensemble de son oeuvre auprès des jeunes. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Un long travail de recherche

Dix ans de travail et de recherches par Yves Hudon et son équipe ont mené au déploiement d’un projet pilote en 2018. Unimani sera officiellement lancé lors de la prochaine rentrée scolaire à l’École secondaire des Grandes-Marées de La Baie.

C’est l’entreprise de développement de logiciel TLM qui a élaboré la plateforme numérique. Un projet bonbon que la compagnie souhaite étendre à l’ensemble des centres de services scolaires de la région, un pas à la fois.

C’est un projet qui nous anime, qui nous motive et qui nous fait toujours sourire quand on a besoin de travailler là-dessus. Il n’y a pas de limites. La seule règle, c’est de faire du bien , a commenté le cofondateur et vice-président de Solutions TLM, Bashkar Guha.

Les jeunes ciblés pour le projet n’en pensent que du bien. C’est notamment le cas de Déreck Durand, un élève de présecondaire, qui se sent porté par les messages qu’il reçoit de ses supporteurs .

Des messages d’encouragement pour te dire que tu as bien fait ça et de continuer comme ça. Ça, ça fait chaud au cœur , relate l’adolescent.

Le projet, qui sera récurrent, est une véritable machine à retombées positives. Il bénéficie aux élèves et à leurs proches puisque le réseau social s’en trouve renforcé.

Le projet a bénéficié du soutien du Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire (CRÉPAS), du Centre d’étude des conditions de vie et des besoins de la population (ÉCOBES), du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que du gouvernement provincial.

Le travail du fondateur du projet a été souligné en grande pompe par le député de Dubuc, François Tremblay, qui lui a remis la médaille de l’Assemblée nationale, au terme d’un discours empreint de reconnaissance.

Yves méritait d’emblée que Québec reconnaisse sa contribution avec la médaille de l’Assemblée nationale. Son nom demeurera toujours inscrit dans les archives du gouvernement , a relevé le député de la CAQCoalition avenir Québec . François Tremblay croit que l’initiative d’Yves Hudon servira à propager un espoir vital à la suite du monde .

Ça me crée un état émotionnel positif. On est dans Unimani finalement. Oh oui, ça me touche beaucoup , a confié le récipiendaire, la voix voilée par l’émotion.

Emballé par Unimani, qu’il considère comme un projet exportable, François Tremblay a déjà commencé à vendre ses mérites à l’Assemblée nationale. Il en a discuté avec le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, qui a démontré de l’intérêt. Ce petit train, parti de la région, pourrait donc se rendre bien loin.