Cri du cœur de la Ville de Québec pour obtenir plus de logements sociaux

En pleine crise du logement, l'administration municipale et divers acteurs du milieu de l'habitation exhortent le gouvernement Legault à mieux financer la construction de logements abordables dans la région de Québec.

Un redressement est nécessaire afin d'éviter une pénurie de logements sociaux dans trois ans, selon eux.

Le programme en place va permettre de financer 999 unités de logement à Québec d'ici 2025. C'est ce qui a été annoncé dans le dernier budget du gouvernement Legault. Après cette date, il n'y a toutefois rien de prévu. Considérant qu'un projet de logement prend entre 3 et 5 ans à se réaliser, il est temps, selon l'administration Marchand, de penser à ce qui sera en chantier après 2025.

Si on calcule que dans trois ans on a un trou, ça veut dire que maintenant on a besoin de savoir ce qui s'en vient dans trois ans pour pouvoir agir collectivement , plaide la conseillère municipale Marie-Pierre Boucher.

La Ville et la table de concertation en habitation sociale et communautaire de Québec tendent la main au gouvernement afin de bonifier les programmes existants, notamment AccèsLogisQuébec.

L'administration Labeaume avait exprimé des doléances similaires l'an dernier.

Au total, 2000 ménages sont en attente d'un logement social ou abordable dans la Capitale-Nationale.

En date du 30 mai, la Ville a reçu 369 nouvelles demandes visant à obtenir de l'aide au logement en vue du 1er juillet. C'est le double de l'an dernier, alors que 191 ménages avaient fait cette demande à pareille date.

« Aller plus loin »

Bien qu'elle salue cette sortie de la part de l'administration municipale, la cheffe du parti d'opposition Transition Québec, Jackie Smith, croit toutefois que la Ville doit prendre des mesures plus musclées dans le contexte.

J’invite l’administration à aller plus loin et à mettre en place des mesures pour acquérir des terrains pour des projets de logement communautaire , a-t-elle indiqué par voie de communiqué en fin de journée.

Le tramway amènera de grands investissements immobiliers, il ne faut pas rater l’opportunité d’y inclure du logement social et communautaire , ajoute-t-elle.

Avec les informations de Louise Boisvert