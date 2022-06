50 ans de militantisme écologiste : « la bataille n’est pas gagnée »

S’en remettre aux gouvernements pour rendre nos modes de vie plus durables? Rex Weyler n’y croit plus vraiment. Après 50 ans passés à tenter d'insuffler à l’humanité « un peu de compassion envers toute forme de vie » – un sentiment qui s’est selon lui effrité avec les années –, ce militant qui a voué la majeure partie de sa vie à Greenpeace refuse d'abandonner. Entretien.

Certains ont vu de longue date la menace poindre à l’horizon et ont voulu avertir les leurs du danger qui les guettait tous. Rex Weyler estime être l’un d’eux.

Nous n’avons pas été assez malins , lance-t-il depuis ses quartiers de l’île de Cortes, où réside une communauté autonome d’un peu plus de 1000 âmes, dans l’archipel de Discovery, en Colombie-Britannique. Nous avons vu le danger planer, mais nous avons détourné le regard et continué de mener nos vies comme si de rien n’était. Comme si nous pouvions l’éliminer ou simplement prétendre qu’il n’existait pas.

Ce danger, c’est l’épuisement, voire le dépassement des ressources que la Terre a à offrir, résume-t-il. En écologie, on désigne ainsi une espèce qui aurait tendance à grandir trop vite. Comme une algue qui prolifère et absorbe tous les éléments nutritifs d’un lac, le transformant en marécage.

Parmi les symptômes de ce dépassement, on trouve les changements climatiques , souligne-t-il. Un terme, rappelle-t-il, qui était loin d’être populaire à ses débuts au sein du mouvement écologiste.

Rex Weyler s'est joint à Greenpeace en 1972 et milite au sein de l'organisation depuis. Photo : Gracieuseté : Rex Weyler

Son éveil, il le doit à Silent Spring de Rachel Carson – sur les effets néfastes de l’épandage massif de pesticides et la campagne de désinformation menée avec l’accord tacite des autorités américaines – en 1967, alors qu’il était étudiant en physique à Los Angeles. Une lecture qui a fait naître en lui de brûlantes questions auxquelles il a voulu trouver réponse.

Quelques années plus tard, il a abandonné l’idée de devenir ingénieur au profit d’une carrière en journalisme, troublé par des images de la rivière Cuyahoga, en Ohio, qui avait pris feu en 1969 après le déversement de produits toxiques.

Alors que lui parvenaient des nouvelles de la guerre du Vietnam, pour laquelle il était désormais en âge de s’enrôler, Rex Weyler a fait le choix de ne pas aller grossir les rangs de l’armée américaine. Pour éviter le service militaire, il s'est rendu au Canada en 1972, où il s'est lié d'amitié avec des militants qui venaient tout juste de lancer au pays un mouvement écologiste inspiré du mouvement des droits civiques de l’autre côté de la frontière : Greenpeace.

Bien que les branches canadiennes du Fonds mondial pour la nature (WWF) et du Sierra Club aient déjà existé à l’époque, l’écologisme n'avait pas la cote , explique Rex Weyler.

Il y avait déjà une certaine résistance du public à cet égard, ajoute-t-il. Pour plusieurs, l’idée de sauver des baleines ou des phoques, par exemple, semblait insignifiante alors que certains se battaient pour leurs droits. Comment peut-on s’inquiéter du sort des animaux lorsque des gens souffrent? La réponse est selon moi que nous n’avons pas besoin de limiter notre compassion à une seule espèce.

« En tant que société, il nous est très difficile de porter notre attention sur autre chose que soi. Avec le mouvement écologiste, nous demandions aux gens de s’intéresser à quelque chose de plus grand qu’eux. » — Une citation de Rex Weyler, cofondateur de Greenpeace International

L’année où Rex Weyler a déménagé ses pénates au Canada coïncidait avec la tenue, à Stockholm, de la Conférence des Nations unies sur l'environnement, première rencontre des membres de l’ONU au cours de laquelle l’avenir de la planète occupait une place majeure. C'était le début des Sommets de la Terre, un rendez-vous répété tous les dix ans.

Deux membres fondateurs de Greenpeace, Ben et Dorothy Metcalfe, s'étaient d'ailleurs rendus dans la capitale suédoise afin que la question des armes nucléaires – premier cheval de bataille de Greenpeace – se trouve à l’ordre du jour de la conférence, souligne Rex Weyler.

Actions chocs

L'année précédente, Ben Metcalfe faisait partie de l'équipage du Phyllis Cormack, un bateau rebaptisé Greenpeace par les militants à son bord. À l'occasion de cette mission emblématique du mouvement, les participants avaient quitté Vancouver le 15 septembre 1971 en mettant le cap sur l'île d'Amchitka, au large de l'Alaska, pour s'opposer aux essais nucléaires américains qui devaient y avoir lieu.

Intercepté par les autorités américaines, le bateau ne s'est jamais rendu au bout de son voyage. Mais le coup d'éclat a réussi à monopoliser l'attention du public, faisant ainsi pression sur le gouvernement des États-Unis, qui a fini par annuler les essais prévus à Amchitka.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le 16 septembre 1971, le navire renommé Greenpeace à l'occasion d'une mission contre des essais nucléaires en Alaska est à quai, au port de Vancouver. Douze personnes participent à l'opération. Photo : Associated Press

Fort de cette victoire, Greenpeace a répété l'expérience les années suivantes. En juin 1975, Rex Weyler a pu à son tour goûter à l'adrénaline des actions chocs dont l'organisation a fait sa marque de commerce.

À la fin de la vingtaine, le jeune militant s'était joint à la campagne pour contrer la chasse à la baleine en haute mer, au large de la côte californienne. Le but de la mission : faire mur entre les baleiniers russes, armés de harpons, et les cachalots qu'ils poursuivaient.

À bord d'un bateau pneumatique Zodiac, Rex Weyler a vu de près les tirs s'enfoncer dans l'eau avant d'atteindre leurs cibles et que le sang se répande autour de l'embarcation. Plus de 45 ans plus tard, il se rappelle sans mal la puanteur émanant du navire russe, au point d'en donner la nausée.

À leur retour sur la terre ferme, les membres de la mission ont été heureux de constater que leur périlleuse entreprise pour se porter au secours des baleines avait été relayée par les médias. La campagne que nous avons menée contre les baleiniers a touché une corde sensible et a eu une portée à l'international, se remémore Rex Weyler. À un point tel que nous en avons été surpris!

Quatre ans plus tard, grâce à l'intérêt grandissant porté à la cause environnementale, Rex Weyler a participé à l'expansion du mouvement canadien en Europe, aux États-Unis et dans le Pacifique par l'entremise de Greenpeace International, dont le siège social est aujourd'hui établi à Amsterdam, aux Pays-Bas.

Ne pas se perdre dans la masse

S'il fallait multiplier les coups d'éclat pour s'assurer que le message de Greenpeace fasse son chemin jusque dans les pages des journaux, à la télévision ou à la radio dans les années 70, l'avènement des réseaux sociaux, qui a créé de nouveaux canaux de communication, n'a pas pour autant facilité la tâche des militants, selon Rex Weyler.

Plus connectés que jamais, les membres de l'organisation peuvent coordonner plus facilement leurs manifestations ou leurs pétitions, mais ils doivent désormais user d'originalité pour sortir du lot.

Le mouvement doit être plus intelligent et astucieux s'il veut s'assurer d'être entendu , observe-t-il.

« Dire la même chose encore et encore ne fonctionne pas; les gens viennent à en être fatigués. » — Une citation de Rex Weyler, cofondateur de Greenpeace International

D'autant plus que Greenpeace est loin d'avoir le monopole de l'action climatique. En 50 ans, des centaines d'ONG ont vu le jour et tentent, à leur tour, de capter l'attention du public.

Honnêtement, je ne crois pas que c'est plus facile aujourd'hui que ce l'était en 1975 , lance le militant d'expérience au bout de quelques secondes de réflexion.

Les organisations doivent en outre se méfier des chambres d'échos, qui ne font que transmettre le message aux internautes les plus réceptifs. Sommes-nous en train de parler uniquement avec ceux qui sont déjà convaincus? s'interroge Rex Weyler.

Il est surtout difficile de déterminer si l'adhésion à la cause environnementale en ligne se traduit par une mobilisation à l'extérieur de ces réseaux. Et c'est pourtant là le chemin obligé vers le changement, selon le cofondateur de Greenpeace International.

Je crois qu'il faut travailler ensemble, au niveau local, dit-il. Loin du bruit des grandes rencontres internationales se trouve la solution à la plupart de nos problèmes : il faut protéger notre environnement immédiat, celui qui nous entoure. Plus c'est local, mieux c'est!

Rex Weyler, attaché à une clôture en guise de protestation à l'entrée d'un chantier de Kinder Morgan à Burnaby, en Colombie-Britannique, le 19 mars 2018. Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Contrairement à ceux qui appellent à une vaste coordination de hauts dirigeants pour contrer les effets des changements climatiques, Rex Weyler ne croit plus à la mise en place de solutions à grande échelle . Mais il ose espérer que des changements réalisés dans un quartier ou une communauté pourront finir par influencer ceux qui se trouvent à la tête des grandes villes.

Malgré des décennies de militantisme, le cofondateur de Greenpeace International s'inscrit encore résolument dans l'esprit du « Think globally, act locally », notamment popularisé au début des années 70 par l'organisation Friends of the Earth.

Rex Weyler dit avoir assisté à la valse des militants qui tentaient leur chance en politique, portés par une sincère volonté de provoquer le changement tant attendu. Mais bien vite, leur temps, leur énergie et leur attention se sont trouvés consumés par la nécessité de rester au pouvoir – ce qui exige de faire des compromis et de se faire des amis , précise-t-il.

« J'ai peu d'espoir que la politique nous permette de résoudre les grands problèmes auxquels nous devons faire face. [...] J'ai l'impression que, bien souvent, l'idéal devient rapidement compris. » — Une citation de Rex Weyler, cofondateur de Greenpeace International

Rester radical

Les organisations n'échappent pas non plus à ce jeu.

De modestes regroupements de volontaires, des initiatives comme Greenpeace – au sein de laquelle « personne n'était payé un sou » pendant des années, selon Rex Weyler – en sont venues à devenir des organisations internationales qui recrutent des gens aux quatre coins du globe. Il y a des dizaines de milliers, voire des millions de personnes qui gagnent aujourd'hui leur vie en militant pour la protection de l'environnement , explique Rex Weyler.

Toutefois, la popularité du militantisme écologiste peut être un couteau à double tranchant. En gagnant en visibilité et en crédibilité, la petite organisation qu'était Greenpeace est devenue à son tour une machine qui prend plus de temps à se mettre en marche.

« Nous voulions que le mouvement écologiste soit populaire, mais en devenant plus populaire, il est devenu moins radical. » — Une citation de Rex Weyler, cofondateur de Greenpeace International

Rien d'étonnant, donc, à ce que la lenteur et la bureaucratie de certaines grandes organisations aient rebuté des militants au point de les pousser à créer leur propre regroupement. Le mouvement de désobéissance civile Extinction Rebellion, qui a vu le jour au Royaume-Uni en 2018, cristallise l'expression de cette frustration, rappelle Rex Weyler.

Il y a une insatisfaction provoquée non seulement par la société et la politique, mais aussi par les groupes environnementaux eux-mêmes, incluant Greenpeace , reconnaît-il.

Et tant de travail reste à faire, lâche le militant d'expérience. Nous avons su sensibiliser le public à la cause environnementale, mais nous n'avons pas réussi à implanter une réelle conscience écologiste au sein de la société, estime-t-il. La bataille n'est pas gagnée.

S'il confie être lui aussi découragé à ses heures, Rex Weyler reprend vite foi en voyant la jeunesse s'organiser pour rappeler à l'ordre les gouvernements. Le mouvement de grève Fridays for Future, piloté de main de maître par la jeune activiste suédoise Greta Thunberg, est selon lui le parfait exemple d'une action toute simple qui a trouvé écho dans le monde entier.

Greta Thunberg a livré un discours lors d'une manifestation en octobre 2021, à Milan, à l'occasion d'un événement en marge de la COP26 sur le climat. Photo : afp via getty images / MIGUEL MEDINA

Ce qu'elle a fait est incroyable, salue-t-il. Et pourtant, ce n'est qu'une jeune fille qui nous a dit : "Pourquoi devrais-je aller à l'école si nous détruisons le monde dans lequel je vais vivre?" Une déclaration comme celle-là, aussi simple que puissante, a eu un effet énorme!

Loin d'y voir une fragmentation du mouvement écologiste, Rex Weyler ressent de la fierté à la vue de ces initiatives. Après tout, Greenpeace est elle aussi le fruit de cette volonté pressante d'agir, ses militants ayant à l'époque rompu les liens avec le Sierra Club.

En se réunissant sous de nouvelles bannières, ces jeunes nous invitent à prendre au sérieux ce qui se passe et à ne pas rester polis , interprète Rex Weyler.