Pénurie de produit de contraste iodé : les hôpitaux ontariens rationnent

La direction du WRHhôpital régional de Windsor affirme avoir été alertée de la pénurie vendredi dernier et que tous les hôpitaux de l'Ontario s'efforçaient de limiter leur utilisation de produit de contraste iodé.

Les tomodensitogrammes, les angiogrammes cardiaques et les autres examens non urgents qui utilisent le produit de contraste iodé seront reportés au moins jusqu'à la fin juin.

Il s'agit d'un produit spécial qui est injecté aux patients pour nous aider à visualiser leurs vaisseaux sanguins, leurs organes tels que les reins, le foie, les intestins et le cœur, et qui permet d'obtenir un contraste entre le colorant lui-même et les organes , a déclaré Karen Riddell, directrice des soins infirmiers et vice-présidente des soins intensifs et de la cardiologie de l'hôpital.

L'hôpital réserve le produit en pénurie aux examens critiques, comme ceux liés aux les crises cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux ou aux traumatismes.

Selon Mme Riddell, la pénurie est due au fait qu'un important fournisseur mondial du colorant - GE Healthcare, situé en Chine - ne peut produire à pleine capacité en raison des stricts confinements imposés par le gouvernement à Shanghai depuis plusieurs mois maintenant.

Selon Mme Riddell, le problème d'approvisionnement devrait se poursuivre durant tout le mois de juin.

La direction de l'hôpital a indiqué qu'elle contacterait les patients qui ont des rendez-vous pour des examens qui doivent être repoussés.