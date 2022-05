Une jeune femme de la Péninsule acadienne devient Miss Canada 2022

La jeune femme de Sainte-Marie-Saint-Raphaël dans la Péninsule acadienne, âgée de 20 ans, avoue flotter sur un nuage depuis qu’elle a remporté le concours national de personnalités devant 29 autres femmes de partout au pays.

Je vis toutes sortes d’émotions actuellement. C’est un sentiment que je ne peux pas décrire tellement c’est gros. Je voulais seulement profiter d’une expérience. Actuellement, je flotte sur un nuage, mais j’ai bien hâte de retomber les pieds sur terre , soutient la lauréate attrapée sur le chemin du retour du Québec, en compagnie de Catherine Sonier, de Caraquet, deuxième dauphine de Miss Teen Canada 2022.

« Mon téléphone n’arrête pas de sonner. Je reçois plein de messages textes. Je veux amener ce que j’ai appris à Miss Canada et en faire profiter les filles de la Péninsule acadienne. Être Miss Canada, ce n’est pas seulement porter une couronne, de dire que j’ai gagné. C’est montrer l’exemple, de trouver quelque chose de spécial en chaque personne et d’être fière de qui nous sommes. » — Une citation de Marielle David, Miss Canada 2022

Marielle David, Miss Canada 2022, va bientôt débuter une carrière d'ambulancière paramédicale. Photo : Gracieuseté : Miss Canada

Marielle David va certainement prendre quelques instants pour savourer son titre avec sa famille et ses amis. Mais l’appel du devoir va prendre le dessus très rapidement, puisqu'elle vient d’accepter un poste d’ambulancière paramédicale. C'est une passion chez elle.

Les services d’urgence, c’est toujours stressant. On est là pour rassurer les gens. Mon travail de pompier m’a poussée vers celui d’ambulancière paramédicale. Je suis contente quand j’ai pu faire une différence dans la vie des gens, même si c’est épuisant , compare-t-elle.

En parlant de comparaison, qu’est-ce qui a été le plus stressant pour Miss Canada 2022? Travailler dans les services d’urgence ou défiler devant des juges qui épient ses moindres faits et gestes et qui analysent chacune de ses paroles?

Cette question fait bien rire Marielle David.

Ce sont deux choses différentes, mais elles provoquent une grosse dose d’adrénaline. Au fond, ça se ressemble. Ce titre, je ne m’y attendais vraiment pas. Nous étions 30 finalistes, des filles fortes, brillantes avec de belles personnalités. J’ai gardé mon naturel et j’ai eu du plaisir , indique la lauréate.

Lors de la prochaine année, Miss Canada 2022 devra participer à différents engagements liés à la fonction. Elle prévoit déjà aller dans les écoles et dans divers endroits pour discuter de la santé mentale, sa plateforme de candidature. On l’a déjà approchée pour prendre part à des concours à titre de juge.