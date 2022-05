Des courses serrées à surveiller le soir des élections

Les sondages donnent les progressistes-conservateurs gagnants depuis le début de la campagne. Le parti de Doug Ford se dirige vers une deuxième majorité en vue.

Ce sont les néo-démocrates qui risquent fort de former l’opposition officielle, mais avec un pourcentage moins élevé du vote populaire que les libéraux.

Les verts ont bon espoir de gagner un deuxième siège.

Brampton-Nord

Trois des cinq circonscriptions de Brampton ont été remportées avec de très faibles avances en 2018. Le NPDNouveau Parti démocratique a remporté la circonscription avec 497 votes de plus que les progressistes-conservateurs.

Le député sortant Kevin Yarde a perdu l’investiture en avril et a quitté le caucus néo-démocrate pour siéger comme indépendant pendant des dernières semaines de la session parlementaire.

Le chef du NPD fédéral, Jagmeet Singh, était présent lors de l’ouverture officielle du bureau du candidat Sandeep Singh.

Le premier arrêt de campagne de Doug Ford a eu lieu à Brampton-Nord, aux côtés du candidat Graham McGregor. Au moins un sondage publié place les progressistes-conservateurs en tête dans la circonscription.

La libérale Harinder Malhi a déjà représenté le secteur avant le redécoupage de la carte électorale.

Parti progressiste-conservateur : Graham McGregor

Nouveau Parti démocratique : Sandeep Singh

Parti libéral : Harinder Malhi

Parti vert : Aneep Dhade

Nouveau Parti bleu : Jerry Fussek

Parti Ontario : Julia Bauman

Essex

Une bataille serrée pourrait avoir lieu dans Essex, dans le Sud-Ouest de l'Ontario. Le NPDNouveau Parti démocratique y a devancé de justesse les progressistes-conservateurs en 2018. Les deux partis ont obtenu à eux seuls plus de 90 % des voix.

Le député sortant Taras Natyshak ne se représente toutefois pas et son plus proche rival d 2018, Chris Lewis, n’est pas non plus dans la course puisqu’il a été élu député fédéral depuis.

Le NPDNouveau Parti démocratique et le PPCParti progressiste-conservateur estiment tous deux avoir des chances de l’emporter dans Essex, mais la popularité des petits partis de droite, comme Nouveau Parti bleu et le Parti Ontario, pourrait nuire à ce dernier.

Parti progressiste-conservateur : Anthony Leardi

Nouveau Parti démocratique : Ron LeClair

Parti libéral : Manpreet Brar

Parti vert : Nicholas Wendler

Nouveau Parti bleu : Danielle Sylvester

Parti Ontario : Frank Causarano

Aucune de ces réponses démocratie directe parti : Kevin Linfield

Ottawa-Ouest–Nepean

En 2018, le candidat progressiste-conservateur Jeremy Roberts, qui n’en était pas à sa première tentative, a devancé la néo-démocrate Chandra Pasma par seulement 175 voix, mettant fin du même coup à 15 années de règne libéral dans la circonscription.

Mme Pasma se présente à nouveau et, tout comme la libérale Sam Bhalesar, elle pense être en mesure de ravir la circonscription aux conservateurs. Andrea Horwath et Steven Del Duca s’y sont rendus à plusieurs reprises au cours des deux dernières semaines.

Le ressentiment des électeurs à la suite de la terrible tempête qui a balayé la région le 21 mai pourrait aussi influencer le vote. Doug Ford s'est rendu dans la région lundi; c'est la première fois depuis le début de la campagne.

Parti progressiste-conservateur : Jeremy Roberts

Nouveau Parti démocratique : Chandra Pasma

Parti libéral : Sam Bhalesar

Parti vert : Steven Warren

Parti Ontario : Vilteau Delvas

Parry Sound–Muskoka

Les verts fondent beaucoup d’espoir sur ce château fort conservateur, où ils espèrent faire élire un deuxième député.

Après près de 20 ans à Queen’s Park, le député du PPC Norm Miller ne se représente pas. C’est le maire de Bracebridge Graydon Smith qui tente de conserver le siège pour les progressistes-conservateurs.

Les verts croient toutefois que Matt Richter, qui se présente pour la cinquième fois, peut l’emporter. Cet enseignant qui s’est lancé en affaires a recueilli un peu plus de 20 % des voix en 2018. Lui et son chef ont mené une campagne très active dans la circonscription. Mike Schreiner y retournera d'ailleurs mardi.

Le désistement du candidat libéral en raison de théories farfelues sur les causes de l’homosexualité pourrait aider les verts cette fois-ci.

Parti progressiste-conservateur : Graydon Smith

Nouveau Parti démocratique : Erin Horvath

Parti libéral : aucun

Parti vert : Matt Richter

Nouveau Parti bleu : Doug Maynard

Parti Ontario : Andrew John Cocks

Populist Ontario : Brad Waddell

Indépendant : Daniel Predie fils

Sault Ste. Marie

Le député conservateur sortant a remporté l’élection en 2018 avec seulement 414 voix de plus que son adversaire néo-démocrate Michele McCleave-Kennedy, qui se présente à nouveau cette année. Ensemble, ils ont obtenu 83 % des votes lors du dernier scrutin.

Doug Ford s’est rendu fréquemment dans la circonscription pendant son mandat et s’y est arrêté au début de la campagne.

Andrea Horwath devait y aller samedi, mais les problèmes mécaniques de l’avion l’ont forcée à se contenter d’une visioconférence. Le voyage avait déjà été reporté une première fois parce que la chef néo-démocrate avait contracté la COVID.

Le candidat initialement choisi par les libéraux a dû être remplacé après que des propos inappropriés tenus en ligne eurent refait surface. C’est finalement Liam Hancock qui représente les libéraux dans Sault Ste. Marie.

Parti progressiste-conservateur : Ross Romano

Nouveau Parti démocratique : Michele McCleave-Kennedy

Parti libéral : Liam Hancock

Parti vert : Keagan Gilfillan

Nouveau Parti bleu : Shane Pankhurst

Indépendante : Naomi Sayers

Thunder Bay–Atikokan

Cette circonscription du Nord-Ouest de l’Ontario a été une des plus chaudement disputée en 2018.

La néo-démocrate Judith Monteith-Farrell a défait le vétéran libéral Bill Mauro par 81 votes, soit 0,3 % des voix. C’était la première fois depuis 1985 que les libéraux ne remportaient pas la victoire dans au moins une partie du territoire maintenant couvert par la circonscription de Thunder Bay–Atikokan.

On s’attend à un autre duel le 2 juin entre Mme Monteith-Farrell et le libéral Robert Barrett.

Steven Del Duca s’y est rendu le 22 mai. La visite d’Andrea Horwath dans cette circonscription a elle aussi été annulée en raison des problèmes mécaniques de l’avion qui avait été nolisé.

Parti progressiste-conservateur : Kevin Holland

Nouveau Parti démocratique : Judith Monteith-Farrell

Parti libéral : Robert Barrett

Parti vert : Eric Arner

Nouveau Parti bleu : David Tommasini

Parti Ontario : Dan Criger

Parti de l'Ontario Nord : Kenneth Jones