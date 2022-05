La Cité de l’énergie lance les festivités commémoratives de ses 25 ans

Au sommet depuis 25 ans, c'est le thème qui lancera les 25 ans de la cité de l'énergie de Shawinigan considérée comme la 2e plus haute tour au Québec. Les festivités commémoratives sont prévues à partir du 21 juin, date qui coïncide avec l’ouverture officielle du complexe muséal en 1997.

La Cité de l'énergie connue surtout pour son imposante tour d'observation propose à ses visiteurs un ensemble d'activités qui les plongera dans le passé industriel de la région . C'est l’exposition extérieure à l'île Melville qui ouvrira le bal.

Elle mettra en valeur l'histoire de la Cité de l'énergie, tout en mettant en lumière les créateurs, les projets et les réalisations depuis la fondation du complexe. Un guide sous format audio sera mis à la disposition des visiteurs. Il peut être téléchargé gratuitement à l’aide d’un appareil mobile par des codes QR disposés sur les panneaux.

La première dame Aline Chrétien à l'honneur

La Cité de l'énergie consacre une nouvelle section à la première dame Aline Chrétien. Cette nouvelle aile sera ajoutée à l’exposition Le Canada dans le monde du Musée du Premier ministre Jean Chrétien et sera ouverte au cours du mois de juillet. Il s'agit de mettre en valeur le rôle de la première dame du Canada et ses implications dans la vie politique.

Par ailleurs, la directrice générale Sandie Letendre souligne la tenue de deux grands spectacles à l’Amphithéâtre Quebecor cet été dans le cadre de cette saison commémorative. Il s'agit du spectacle Crazy Country qui sera présenté en grande première du 5 au 30 juillet 2022. Il réunira sur scène une trentaine d’artistes, chanteurs, danseurs, musiciens et six chevaux. En outre, la grande revue musicale une nuit sous les ponts de Paris sera de retour du 2 au 20 août. Plus d'une vingtaine d'artistes prendront part à cette nouvelle édition.

Le film documentaire La cité de l'énergie, toujours au sommet réalisé par le journaliste Pierre Saint-Yves, en collaboration avec Nous TV, sera diffusé à la fin du mois de juin. Le documentaire d'une durée d'une heure met en lumière les personnalités marquantes et les grandes étapes de la réalisation du projet de la Cité de l'énergie. Plusieurs diffusions gratuites auront lieu pendant la journée.

Des activités qui transporteront le public

La famille trouvera son compte dans la foulée des activités qui commémorent les 25 ans de la Cité de l'énergie. L’événement La Cité en fête accueillera les familles avec des animations et des spectacles sur le site extérieur de la Cité de l’énergie et à l’Amphithéâtre Quebecor le 24 septembre 2022.

Les visiteurs auront droit à la toute nouvelle carte privilège au sommet, qui sera lancé le 1er juin. Au coût de 15 dollars, elle offrira de nombreux avantages aux détenteurs tels que des rabais sur les visites de la Cité de l’énergie, les tours de ville, les croisières historiques, ainsi qu'un accès gratuit et illimité à la tour d’observation Hydro-Québec.

Pour couronner le tout, une édition spéciale et limitée de la bière McTavish sera lancée en collaboration avec le Trou du diable pour souligner les 25 ans de la Cité de l’énergie. Elle sera distribuée à la Cité de l’énergie et chez différents détaillants de la région.