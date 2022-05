Des commerçants apprennent comment prévenir les comportements agressifs

Une formation est maintenant offerte dans l'archipel madelinot afin de mieux outiller les commerçants qui jonglent avec plusieurs défis, dont la rareté de main-d'œuvre et l'achalandage touristique.

Avec le record d'achalandage touristique et le manque d'employés dans les commerces, certains travailleurs peuvent être confrontés à des situations délicates avec la clientèle.

En 2021, on a vécu quelques enjeux, comme bien d’autres destinations touristiques partout au Québec, liés à la capacité d’accueil et la pénurie de main-d'œuvre dans nos commerces. On a été mis au courant de quelques épisodes houleux qui n’ont pas toujours été gérés de façon optimale selon certains rapports, mais ça reste quand même quelque chose de très épisodique , affirme le directeur de la Chambre de commerce, Antonin Valiquette, à l'émission Bon pied, bonne heure!, lundi.

Antonin Valiquette soutient que les outils donnés dans la formation sont pertinents pour tout type de situation (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Il faut savoir qu’aux Îles-de-la-Madeleine, la saison touristique repose énormément sur la bonne réputation et l’accueil chaleureux des gens des Îles-de-la-Madeleine pour les visiteurs. Avant que ça devienne quelque chose de récurrent, on a préféré être proactifs , avance-t-il.

De nombreux commerces se trouvent au site touristique de la Grave, à Havre-Aubert (archives). Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

De nombreux partenaires, dont la Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine, ont également participé à la création de cette formation qui prépare les entreprises et les travailleurs à éviter et désamorcer des comportements agressifs.

« Ça ne peut qu’aider d’avoir des trucs. […] C’est nettement plus efficace de savoir agir en amont et de désamorcer le comportement agressif. » — Une citation de Antonin Valiquette, directeur de la Chambre de commerce des Îles

Antonin Valiquette ajoute que, déjà, près d'une centaine de personnes se sont inscrites aux ateliers.

D'une durée de 90 minutes, cet atelier a été développé en collaboration avec le Groupe Collégia ainsi que la Table de concertation sur la violence aux Îles.

La rareté de main-d'œuvre, cause première de ces problèmes

M. Valiquette estime que la rareté de main-d'œuvre, qui gagne en importance aux Îles-de-la-Madeleine comme partout au Québec, génère ces situations plus houleuses.

À mon avis, c’est clairement le manque d’employés [qui pose problème NDRL] parce que le nombre de visiteurs, lui, n’a pas bougé en tant que tel. Surtout si on parle de la grosse période d’achalandage du 15 juillet au 15 août , mentionne-t-il.

« Les travailleurs sont souvent seuls à faire le travail de deux personnes, ce qui était moins le cas auparavant. » — Une citation de Antonin Valiquette, directeur de la Chambre de commerce des Îles

La pénurie de personnel touche les Îles-de-la-Madeleine (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

L'an dernier, une campagne d'affichage avec un objectif semblable a été réalisée, en plein cœur de la saison touristique.

La Chambre de commerce avait lancé une campagne d’affichage pour sensibiliser la clientèle à être patient puisque la pénurie de main-d'œuvre cause parfois des délais, des annulations et des reports de service , rappelle-t-il.

Les ateliers sur la gestion des comportements agressifs seront offerts jusqu'au 3 juin au campus des Îles.

Avec les informations d'Isabelle Lévesque