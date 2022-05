La C.-B. reconduit son financement d’un programme pour la santé des abeilles

Elles contribuent à l'économie provinciale à hauteur de 250 à 300 millions de dollars par an et jouent un rôle crucial dans la vie quotidienne des Britanno-Colombiens.

Les abeilles domestiques et les pollinisateurs sont peut-être minuscules, mais ils contribuent tellement à notre approvisionnement alimentaire, à notre écosystème et à notre vie quotidienne , estime Lana Popham, la ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation.

En cette Journée de l’abeille domestique, la Colombie-Britannique a décidé de donner un coup de pouce aux apiculteurs : dans les mois à venir, ils pourront recevoir une nouvelle subvention du programme Bee BC afin de poursuivre leurs projets régionaux et communautaires d'apiculture.

Contribuer à la santé des abeilles

La ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation indique 225 000 dollars sont octroyés afin de contribuer à la santé des abeilles dans la province.

De ce montant, les organisations régionales ou communautaires, les associations apicoles et les apiculteurs peuvent recevoir jusqu'à 7000 dollars et les dossiers peuvent être déposés dès maintenant.

Le programme Bee BC a soutenu près de 90 projets communautaires depuis 2018, aidant à la recherche, à la durabilité des ruches et à la sensibilisation et l'éducation du public.

Country Bee Honey Farm fait partie des entreprises qui ont reçu une subvention du programme Bee BC en 2021. L’entreprise indique que le financement a servi à acheter des plantes et des graines afin de planter une variété massive de fleurs pour aider toutes sortes de pollinisateurs sur la péninsule de Saanich.

Il nous a également permis de créer une signalisation éducative et des dépliants pour éduquer les invités sur notre ferme pour les années à venir , explique Lindsay Dault, propriétaire et apicultrice à Country Bee Honey Farm.

Sans cette subvention, ces projets n'auraient pas été possibles et nous sommes vraiment très reconnaissants de l'avoir obtenue.

Normaliser les pratiques pour réduire les pertes d’abeilles domestiques

Depuis 2021, la province travaille avec l’association provinciale des producteurs de miel de la Colombie-Britannique pour soutenir le nouveau programme de transfert des technologies apicoles à travers le programme Bee Tech Transfer.

De plus, l’association des producteurs de miel de la Colombie-Britannique s'est engagée auprès d'environ 1000 apiculteurs à normaliser les connaissances et les meilleures pratiques de gestion en matière de lutte antiparasitaire intégrée, d'hivernage, de résultats pour la santé des abeilles, de pollinisation efficace et d'élevage de reines et d'abeilles résistantes à la région.

Cela se traduit par une meilleure sécurité alimentaire pour les Britanno-Colombiens, grâce à des systèmes alimentaires améliorés, et donne aux apiculteurs l'accès à des outils importants et à un soutien dans leurs efforts continus pour assurer la sécurité des abeilles , indique Heather Higo, la présidente de l’association des producteurs de miel de la Colombie-Britannique.

Le programme fournit 525 000 dollars sur trois ans pour offrir de l'éducation, de la recherche appliquée et d'autres services aux apiculteurs de la Colombie-Britannique.