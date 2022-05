Une expertise essentielle pour dégager les baleines empêtrée

Tout le monde est à l’affût dans le golfe , souligne Delphine Durette-Morin, assistante de recherche au Canadian Whale Institute et membre apprentie de l’équipe de sauvetage de Campobello.

Pour libérer une baleine, il faut d'abord la trouver.

Cet appel peut survenir maintenant, mais peut-être juste à la fin de l’été. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, malheureusement même des mois , commente Mme Durette-Morin.

Comme d'autres dans le golfe, elle est en formation pour intervenir auprès des animaux emmêlés dans des engins de pêche.

Delphine Durette-Morin ajoute que cela peut prendre plusieurs années avant d’être intégré dans une équipe de sauvetage en tant que membre à part entière.

L'équipement de pêche est une grande menace pour les baleines noires de l'Atlantique Nord, qui se retrouvent souvent empêtrées dans les cordages (archives). Photo : NOAA

Plusieurs sont des pêcheurs habitués à travailler sur l’eau, en équipe, précise l'assistante de recherche. Sans leur aide, dit-elle, on ne serait pas capable de faire ce qu’on fait aujourd’hui. C’est vraiment un travail d’équipe, d’organisations et de groupes. C’est vraiment beau de voir les efforts et les contributions des pêcheurs .

Ces opérations pour libérer des baleines entravées par des cordages et des engins de pêche s’effectuent depuis une vingtaine d’années dans le golfe.

Historiquement, les interventions avaient surtout lieu dans la baie des Fundy, mais elles ont désormais lieu partout dans le golfe à la suite des modifications de l’aire de répartition des baleines.

Des formations sont en cours pour constituer d’autres équipes, notamment à Shippagan au Nouveau-Brunswick et au Québec avec le Réseau québécois d'urgences pour les mammifères marins, indique Delphine Durette-Morin.

Opération délicate et dangereuse

Lorsque la baleine Sundog a été aperçue il y a deux semaines, au large de Gaspé, il n’a pas été possible d’évaluer la gravité et la configuration de son empêtrement.

Ce sera le premier travail de l’équipe si l'animal est localisé. C’est le type d’empêtrements qui détermine quelle sorte d’opération sera nécessaire , explique l’assistante de recherche.

Le second, tout aussi important, est d’analyser le comportement de la baleine. Ça va déterminer ce qu’il sera possible de faire. , explique Delphine Durette-Morin.

Elle souligne que les opérations pour dégager une baleine emprisonnée dans les engins de pêche restent dangereuses tant pour les membres de l’équipe que pour l’animal.

Une baleine noire de l'Atlantique Nord empêtrée dans de l'équipement de pêche a été secourue jeudi dans le golfe du Saint-Laurent (archives). Photo : NOAA FISHERIES/ALISON OGILVIE

Les baleines ont des personnalités différentes , souligne Delphine Durette-Morin. Un animal trop agité peut empêcher toute intervention. Il n'y a alors rien qu’on puisse faire, indique la porte-parole, il faut juste attendre que la baleine se calme.

Ce ne sont pas des animaux agressifs, dit-elle, mais ce sont des animaux extrêmement grands. S’ils font un mouvement qui n’est pas prédit par l’équipe, ça peut mettre l’équipe en danger. Un coup de nageoire peut être extrêmement dangereux, on est tellement petits à côté d’eux.

Parfois, raconte Delphine Durette-Morin, ça peut prendre des heures avant qu’une baleine laisse l’équipe s’approcher d’elle et coopère.

C’est aussi un processus qui prend aussi beaucoup de temps puisqu'une baleine peut passer de longs moments sous l’eau.

Il arrive qu’il soit aussi impossible d’intervenir. Delphine Durette-Morin rapporte le cas d’une baleine que l’équipe a tenté en vain d’aider l’an dernier. La baleine, dit-elle, avait un comportement totalement erratique, imprédictible. Elle bougeait beaucoup avec de gros mouvements de queue.

La baleine n’a pas été revue.

Une baleine empêtré dans un câble de pêche (archives). Photo : Crédit pictos : Produit par Freepik, de Flaticon (Creative Commons BY 3.0)

Il est à l'occasion préférable de laisser des cordages accrochés aux baleines, car il serait trop dangereux de les enlever sans blesser l’animal.

Et même si on réussit à faire une approche et à couper un cordage, ça ne veut pas nécessairement dire que ce sera une réussite , poursuit Delphine Durette-Morin. Cette dernière précise que ça peut dépendre de la manière dont les cordages et les engins s'entortillent à nouveau autour de la baleine après une intervention.

L'équipe de Campobello ne secoure pas que les baleines franches, mais toutes les espèces qui fréquentent le golfe. Elle ajoute que plusieurs interventions ont aussi lieu chaque année pour libérer des petits rorquals ou des baleines à bosses.