Crise aux urgences : des patients à bout de patience

Attendre des heures et des heures à l'urgence – même si on arrive en ambulance ou qu'un spécialiste nous y a envoyés – c'est la réalité de nombreux patients dans les deux hôpitaux de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Une mère qui est passée par là se bat désormais pour que le gouvernement provincial s'attaque aux longs temps d’attente dans les salles d'urgence et règle le problème une fois pour toutes.