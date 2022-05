Le Phoenix de Sherbrooke mis au pied du mur

La troupe de Stéphane Julien a encaissé une défaite crève-cœur dimanche au Palais des sports Léopold-Drolet. Le Phoenix s'est incliné 3 à 2 dans le troisième match de la série qui l'oppose aux Islanders de Charlottetown.

Un but marqué en avantage numérique par les visiteurs en toute fin de match a placé la formation sherbrookoise face à l'élimination.

L'entraîneur-chef Stéphane Julien reste optimiste. Il croit que ses joueurs sauront rebondir, comme ils l'ont fait lors de la deuxième rencontre de la série. On va se retrousser les manches. Il faut oublier ce qui s'est passé et repartir aujourd'hui. Au premier match, on était plus ou moins bons, mais au deuxième, c'était notre meilleur match de la saison. Hier, on a eu une bonne première période. On a été un peu mous en deuxième et, en troisième, ça a été une bataille de tranchées , raconte-t-il.

« Quand on a eu des défaites crève-coeur, on a toujours rebondi. Nos joueurs vont jouer pour le désespoir ce soir. Avec toute la foule qui sera là pour nous encourager, je m'attends à ce qu'ils donnent leur maximum ce soir. » — Une citation de Stéphane Julien, entraîneur du Phoenix

Ce dernier rappelle que plusieurs misaient sur Charlottetown pour remporter facilement la série. On a prouvé, depuis le début des séries, qu'on peut jouer serré contre eux. On a joué un très bon deuxième match. Hier, ça aurait pu tourner d'un bord comme de l'autre. On va être prêts ce soir.

« Mon équipe est prête et on va se battre jusqu'à la fin. » — Une citation de Stéphane Julien, entraîneur du Phoenix

Le match aura lieu à 19 h. Les spectateurs sont invités à se vêtir en blanc pour l'occasion.