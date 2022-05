Négociations salariales : près de 600 employés du secteur public manifestent à Québec

Les membres de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) ont marché dans les rues de Québec, du Centre des congrès à l’Assemblée nationale, en vue d’afficher leur unité, mais aussi de ne pas être oubliés lors des prochaines négociations.

On nous a dit qu'on était des anges gardiens depuis deux ans dans le secteur public, mais je pense qu'ils commencent à nous oublier , a confié François Enault, premier vice-président de la CSN Confédération des syndicats nationaux et responsable de la négociation du secteur public.

L'inflation au cœur des négociations

Parmi les manifestants, on retrouve des membres du personnel de la santé et des services sociaux, de l’éducation, de l’enseignement supérieur et des organismes gouvernementaux, tous frappés par l’inflation, sujet qui risque de retenir l’attention, une fois à la table des négociations.

François Enault, premier vice-président de la CSN et responsable de la négociation du secteur public, croit que l'inflation sera un thème important des prochaines négociations avec le gouvernement. Photo : Radio-Canada

Il est clair qu'on ne demandera pas un appauvrissement pour nos membres pour la prochaine année , a dit M. Enault, précisant par le fait même que les revendications de la CSNConfédération des syndicats nationaux seront connues en septembre et seront par la suite déposées en front commun par les quelque 355 000 membres des différents secteurs.

Emmanuelle Lachance, qui est éducatrice spécialisée en santé mentale pour adultes, fait partie de ceux qui réclament de meilleurs salaires, dans le contexte actuel.

L’objectif, c’est vraiment de ne pas s’appauvrir et de continuer à donner les services de façon adéquate , selon elle.

Avec les informations de Guylaine Bussière