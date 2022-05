L’artiste cri Kent Monkman interrogera le colonialisme au ROM cet automne

Le Musée royal de l’Ontario (ROM) présentera cet automne une exposition de Kent Monkman, artiste cri à la réputation internationale qui s’est fait connaître en renversant l’imagerie de la colonisation en Amérique du Nord de façon flamboyante et subversive.

Intitulée Kent Monkman : Être légendaire , cette nouvelle exposition prendra l’affiche à Toronto du 8 octobre 2022 au 19 mars 2023.

Elle propose de faire dialoguer 35 peintures originales avec divers objets issus de la collection du ROMMusée royal de l'Ontario : fossiles, météorites, mocassins, entre autres. Une façon de remettre en question l'approche muséale, indique le ROMMusée royal de l'Ontario .

L'artiste multidisciplinaire Kent Monkman lors d'une précédente exposition (La maison des fous, en 2019). Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

La présence et le savoir autochtones sont solidement enracinés dans ce territoire depuis fort longtemps, contrairement à ce que laisse croire la version coloniale de l’histoire ici sur l’île de la Tortue , défend Kent Monkman, artiste originaire du Manitoba établi à Toronto.

« Misant sur le pouvoir de la narration, l’exposition s’articule autour de la coupure du savoir entraînée par les efforts des colonisateurs pour nous éradiquer. Elle aborde aussi la vie avant la venue des Européens et la façon dont les chefs dans nos communautés éclairent la voie de l’avenir. » — Une citation de Kent Monkman, artiste cri

Le directeur général du ROMMusée royal de l'Ontario , Josh Basseches, justifie le choix d'accueillir un artiste au sommet de son art : subversif, ludique et brillant , et dont la sélection témoigne paradoxalement de l’engagement du ROMMusée royal de l'Ontario à l’égard de la réconciliation et des expositions prêtant voix aux Autochtones .

Kent Monkman s'est rendu célèbre en remettant en cause une histoire de l'art dominante et en se réappropriant l'historiographie classique.

Approche critique

C'est d'ailleurs le regard critique de l'artiste autochtone qui a séduit les commissaires de cette nouvelle exposition.

L’intervention de Kent Monkman dans l’espace muséal complique notre façon de comprendre l’histoire et la vérité, elle invite à la réflexion, reconnaît la commissaire Silvia Forni. Elle met aussi en lumière les liens étroits entre les musées et le colonialisme, nous forçant à revoir la signification et l’importance des "collections".

Pour son collaborateur Craig Cipolla, l'exposition invitera à examiner l’art, la culture et la science du point de vue cri tout en abordant les limites – et la violence – des façons occidentales de savoir et d’être dans le monde.

Les visiteurs y retrouveront Miss Chief, l’alter ego de Kent Monkman aux allures de diva que l'artiste présente à la fois comme un agent provocateur, une ensorceleuse et un être surnaturel présent dans ses peintures, comme dans ses performances.