Le langage secret des animaux pourrait être décodé grâce aux chiens de prairie

Après des décennies de recherches, Con Slobodchikoff a découvert que les chiens de prairie peuvent décrire les attributs de leurs prédateurs à travers leurs cris d’alarme. Il affirme que plusieurs essais scientifiques démontrent que ces animaux ont un système de communication très élaboré.

« Nos recherches démontrent que les chiens de prairie peuvent non seulement décrire l’espèce de leurs prédateurs comme des coyotes, des humains ou des faucons, mais aussi leurs attributs physiques. »

La professeure associée à l’Université de l’Arizona Jennifer Verdolin a collaboré avec Con Slobodchikoff pour étudier les chiens de prairie. Elle affirme que ces animaux peuvent aussi communiquer par le biais des baisers.

Bien que les recherches ne puissent pas indiquer quelle sorte d’informations sont communiquées par cette méthode unique, plusieurs théories existent sur le genre de communication quand les chiens de prairie s'embrassent.

Le chien de prairie est un rongeur qui appartient à la famille des écureuils. Son nom provient de son habitat, soit les prairies. Il s’agit d’un animal très sociable et actif le jour. Au Canada, on le retrouve dans la partie ouest du parc national des Prairies et ses environs.