Le CISSS des Îles anticipe un déficit budgétaire de 6,3 M$

La direction du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) des Îles-de-la-Madeleine prévoit un déficit budgétaire de 6,3 millions de dollars pour l’année financière 2022-2023.

Ce manque à gagner est attribuable en grande partie, environ 90 % du déficit, à l’embauche importante de main-d’œuvre indépendante et l’augmentation de l’assurance salaire.

Selon la PDGprésidente-directrice générale , Sophie Douchet, ces travailleurs sont appelés à la rescousse pour remplacer des employés qui partent à la retraite ou en congés de maternité.

Coût de la main-d’œuvre indépendante Année financière 2017-2018 : 107 000 $

Année financière 2022-2023 : 4 500 000 $ Source : CISSS des Îles

En ce qui concerne l’assurance salaire, les dépenses à elles seules sont estimées à un million de dollars pour la prochaine année financière. Selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , ce montant a presque doublé en trois ans.

La pandémie de COVID-19 explique cette explosion des coûts, selon la PDGprésidente-directrice générale . Mme Doucet donne en exemple les mois de mars et d'avril, deux mois particulièrement difficiles durant lesquels 247 employés avaient contracté le virus, soit 40 % des effectifs du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

La présidente-directrice générale du CISSS des Îles, Sophie Doucet Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux n'a pas encore de plan pour redresser le budget comme l'exige la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.

Cependant, Sophie Doucet refuse de couper dans les services à la population. Elle s’attaquera aux causes premières du recours à cette main-d’œuvre indépendante, un problème dans de nombreuses régions de la province. Il y a des chantiers majeurs qui sont en cours même à l'échelle nationale , dit-elle.

La PDGprésidente-directrice générale mise sur la beauté de l'archipel pour attirer de nouveaux travailleurs, mais des défis doivent d'abord être relevés.

« Il y a des gens qui sont intéressés à venir travailler ici. Mais, parallèlement à ça, on a un problème de logements. Donc, il va falloir aussi s'attaquer à ce problème-là. » — Une citation de Sophie Doucet, PDG, CISSS des Îles

Cet hiver, le CISSS a fait l’acquisition de l'Auberge Madeli dans laquelle une trentaine de chambres pourraient être disponibles pour des professionnels et pour créer des espaces de bureaux.

L'auberge Madeli a été achetée par le CISSS l'hiver dernier (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Ça ne sera pas suffisant, affirme le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux qui cherche d’autres endroits pour loger les employés. L'entité songe même à des projets immobiliers.

Pour arriver à régler le problème de logement, Sophie Doucet précise qu’il faut être patient. On est plus dans le moyen terme. Donc, je dirais peut-être plus 24 mois .

Dans son budget 2021-2022, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux des Îles prévoyait un déficit de 4,8 millions de dollars. Selon ses derniers chiffres, le plan de redressement avait plutôt permis de limiter ce déficit à 671 000 dollars. Il reste encore quelques données à comptabiliser avant d'avoir le chiffre final, souligne l'organisation.

Les revenus totaux du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux des Îles s’élèvent un peu plus de 84 millions de dollars.

Radio-Canada a interpellé le ministère de la Santé et des Services sociaux et son ministre Christian Dubé au sujet de ces déficits, mais n'a pas encore obtenu de réponse au moment de publier ce texte.