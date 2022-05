Une victime d’agression sexuelle par un policier témoigne en cour à Saint-Jean

Bobby Hayes a affirmé qu'il avait 10 ou 11 ans quand il a subi une première agression sexuelle aux mains du policier Kenneth Estabrooks, dans la région de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Cinquante ans plus tard, il était de passage devant les tribunaux, lundi, où il a déclaré que le représentant des forces de l’ordre avait ruiné sa vie.

La Ville de Saint-Jean se retrouve en cour pour qu'on juge de sa responsabilité pour les dommages et souffrances que l'agresseur – un policier municipal – aurait infligés à des dizaines, voire à des centaines d’enfants et d’adolescents entre 1953 et 1983.

Bobby Hayes, âgé de 62 ans, est au cœur d’un recours collectif qui a commencé à être entendu lundi devant le juge William Grant, de la Cour du banc de la Reine. Le procès doit durer 10 jours.

Kenneth Estabrooks a été policier à la Ville de Saint-Jean en1953 à 1975 avant d'être transféré aux travaux publics. Photo : archives

Lundi, il a raconté avoir eu 10 ou 11 ans quand Kenneth Estabrooks l’a agressé pour la première fois. Le policier lui avait donné l’ordre de monter dans l’auto-patrouille avant de l’agresser sur le siège avant.

L’agresseur l’avait ensuite menacé de tuer ses parents avec son arme si jamais il en parlait.

Les agressions se seraient poursuivies à plus d’une dizaine de reprises, jusqu’au moment où Bobby Hayes a eu 13 ans et qu’il était assez grand et rapide pour s’enfuir.

« Je ne pouvais plus étudier, je ne pouvais rien finir. Je détestais et je méprisais les policiers. » — Une citation de Bobby Hayes

Dans son argumentaire, l'avocate Celeste Potlak a fait remarquer que l’agresseur a utilisé son pouvoir d’autorité pour intimider des enfants. Ces agressions sont survenues pendant qu’il portait l’uniforme et conduisait une auto-patrouille, a-t-elle précisé.

Il avait sa place de police et une arme de police , a-t-elle mentionné, en ajoutant que la Ville avait manqué à son devoir de protéger le public.

Nous cherchons une fin

Nous cherchons une fin, non seulement pour moi, mais pour les autres victimes , a dit Bobby Hayes, qui est bien connue à Saint-Jean pour avoir dirigé le groupe sans but lucratif Joshua, qui fournit de la nourriture, des vêtements et des activités sociales à des enfants qui en ont besoin.

Nous voulons en finir et reprendre nos vies , a-t-il dit.

Le tribunal devra déterminer si la Ville de Saint-Jean avait une obligation morale à protéger les participants du recours collectif face aux préjudices causés par Kenneth Estabrooks. Et, si tel est le cas, si elle a manqué à son devoir.

Dans sa défense, la Ville nie toute responsabilité.

Plus de 260 jeunes agressés sur plus de 30 ans

Une enquête lancée en 2012 par la ville a déterminé que plus de 260 jeunes auraient pu être agressés par Kenneth Estabrooks sur une période de 30 ans.

En 1975, deux adolescents ont affirmé avoir été agressés sexuellement par le policier. Kenneth Estabrooks a alors signé une déclaration admettant les allégations, mais la police de Saint-Jean a décidé de ne pas l’inculper.

Kenneth Estabrook a plutôt été transféré au service des travaux publics de la ville, où il a continué à travailler jusqu’en 1983.

Bobby Hayes a affirmé que les abus sur lui et sur d’autres jeunes se sont poursuivis après ce transfert. Il a poursuivi en indiquant que Kenneth Estabrooks a manipulé les jeunes plus âgés en les soudoyant avec de l’alcool ou de l’argent ou en les intimidant.

En 1999, Kenneth Estabrooks a été accusé d’attentat à la pudeur contre quatre hommes et une femme. Il a été acquitté du chef d’accusation de relations sexuelles anales avec un homme. Il a été reconnu coupable des autres accusations et condamné à six ans de prison. Il est décédé en 2005.

D’après un reportage de CBC