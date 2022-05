Charlotte Cardin, Samian et Sarahmée à la Fête du Canada

Le groupe Walk Off The Earth, la formation acadienne Salebarbes et l’auteure-compositrice-interprète Ariane Moffatt, tout comme Samian, Sarahmée et Cindy Bédard, entre autres, offriront une prestation en soirée sur la scène principale, située cette année au parc des Plaines LeBreton. Le spectacle du soir sera animé par Isabelle Racicot et Ali Hassan.

La cérémonie du midi accueillera notamment les chanteuses acadiennes Lisa LeBlanc et Josiane Comeau, l’auteure-compositrice Chantal Kreviazuk et l’Albertaine Tenille Townes.

Comme la capacité d’accueil de la Colline du Parlement a été réduite en raison des rénovations de l’Édifice du Centre, l’événement a dû être déplacé – pour la première fois en plus de 50 ans de festivités – afin d’accueillir le plus grand nombre de festivaliers possible.

Je me rappelle, en 2019, je voyais des dizaines de milliers de personnes, des familles, des enfants, tout sourire, la gaieté au cœur, la volonté de célébrer ensemble, et on va revoir la même chose en 2022 , a souligné le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, lundi, lors du dévoilement de la programmation de l’événement.

« C’est bien beau le virtuel, mais il n’y a rien qui remplace la présence physique. [...] Il rentre 30 ou 35 000 personnes ici [aux Plaines LeBreton] et j'espère que ça va être plein. » — Une citation de Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Des artistes de la région

Tous originaires de la région, la Franco-Ontarienne Mélissa Ouimet, le duo Geneviève et Alain, la chanteuse d’Ottawa Marie-Clo, la Gatinoise Mia Kelly et la formation Double Magnum participeront au spectacle Entre Deux Rives, présenté à la Place des festivals Zibi, à Gatineau.

Lisa LeBlanc, Jonathan Roy, le DJ montréalais AllDayJam, alias Mike Clay, du groupe Clay and Friends, et le danseur du Yukon Gurdeep Pandher seront également de passage sur le site de Zibi pendant la journée.

Santé et sécurité

Le ministre du Patrimoine canadien a par ailleurs soutenu que les festivaliers devront suivre les restrictions en vigueur, sans toutefois donner de détails sur les mesures sanitaires qui prévaudront sur les deux sites. On est en contact avec Santé Canada et la santé publique et on évalue au jour le jour , a mentionné Pablo Rodriguez.

Les festivités du 1er juillet ayant lieu quelques mois après la manifestation des camionneurs ayant paralysé le centre-ville d’Ottawa, le ministre a assuré travailler sur une base quotidienne avec les différents services de sécurité afin de s’assurer d’offrir un environnement sécuritaire pour tous et pour éviter de potentiels débordements.

J’espère qu’il y aura juste des manifestations de joie , a lancé M. Rodriguez.

La cérémonie du midi sera diffusée sur ICI RDI dès 11 h 30. Le spectacle du soir sera quant à lui télédiffusé sur ICI Radio-Canada Télé, à compter de 20 h.