Une fleur en panneaux solaires comme outil pédagogique dans une école de Saskatoon

La fleur géante sur la pelouse de l'école secondaire Bishop James Mahoney est un micro-réseau qui alimente l'école en énergie solaire.

Cette fleur de cinq mètres de haut, faite de ciment, de métal et de silicium, s'appelle Smartflower (fleur intelligente). Ses pétales sont des panneaux solaires qui tirent l'énergie du soleil et l'injectent dans l'école par le biais d'un microréseau.

Le projet est financé par le gouvernement de la Saskatchewan à hauteur de 158 000 dollars. Ce fonds provient d'Innovation Saskatchewan et du ministère de l'Immigration et de la Formation professionnelle.

Un outil pédagogique

Directeur de l'ingénierie d'application chez Siemens Canada, l'un des partenaires du projet, Aaron Genest estime que le microréseau offre également des possibilités d'apprentissage aux élèves.

Les enfants peuvent observer ce qui se passe, changer la façon dont le réseau fonctionne en optimisant le fonctionnement entre le prélèvement, la production et le stockage, et ils peuvent brancher des choses et réaliser leurs propres projets scolaires avec ce réseau , déclare-t-il.

Responsable du programme de l'académie des sciences et de la santé à l'école Bishop James Mahoney, Andrea Regier affirme que cette innovation, lorsqu’elle est en état de marche, motive les élèves dans leur apprentissage.

C'est littéralement révolutionnaire, vous savez, à bien des égards. Et c'est passionnant , indique-t-elle.

Pour la directrice générale du Saskatoon Industry Education Council, Janet Uchacz-Hart, un autre partenaire du projet, cette activité ne concerne pas seulement ce que les étudiants apprennent maintenant, mais aussi la façon dont ils appliqueront ces connaissances à l'avenir.

Nous savons que les technologies vertes seront essentielles à la Saskatchewan et au monde entier , a déclaré Mme Uchacz-Hart.

Et donc, nous voulons être à l'avant-garde pour vraiment éduquer nos jeunes sur ce que c'est, sur l'importance de ces technologies pour le changement climatique, et ensuite être en mesure de capter cela et de pouvoir les amener à en apprendre davantage .

Avec les informations de Heather Morrison