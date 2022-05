Une nouvelle dépression du Colorado repousse encore l’ensemencement des champs

Un nouvel épisode pluvieux repoussera, une fois encore, l’ensemencement des champs alors qu'une autre dépression du Colorado devrait s'abattre sur le sud du Manitoba lundi et mardi. Elle apportera des vents violents dans l'ouest de la province et un déluge dans le Centre-Sud et le Sud-est.

[Dépression du Colorado] sont les mots qui font le plus peur aux agriculteurs en ce moment. Les précipitations sont continuelles, et c'est tout simplement frustrant de ne pas pouvoir faire ce que nous voulons et devons faire , explique Bill Campbell, président de Keystone Agriculture Producers et agriculteur de Minto, à environ 200 km au sud-ouest de Winnipeg.

De 30 à 50 mm de pluie devrait tomber dans certaines parties du sud du Manitoba au cours des deux prochains jours, alors que la météo entraîne déjà des difficultés pour les agriculteurs.

Les producteurs font de leur mieux, mais même lorsqu'ils se rendent dans les champs, ils doivent laisser de côté de 5 à 20 % de leur terrain , affirme M. Campbell.

Bill Campbell ajoute qu’il est difficile de faire passer les semoirs sur les zones trop humides. Il précise cependant qu’il y a eu quelques ensemencements au cours de la semaine dernière, car certains champs ont commencé à s'assécher, notamment dans certaines parties de la province où la topographie est plus élevée.

Malgré tous les efforts déployés, cette nouvelle dépression du Colorado est un énième revers de fortune difficile à encaisser. Les jours se transforment en semaines et nous sommes toujours incapables de nous déplacer aux champs.

L'agriculteur prévoyait de planter des pois et du soja cette saison, mais en raison des conditions humides, il a opté pour le blé, l'orge, l'avoine et le canola.

D’après M. Campbell, la plupart des producteurs ne pourront pas recommencer à semer avant mercredi ou jeudi, et lorsqu'ils le feront, il s'attend à ce que ce soit une opération 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

« La température du sol s'améliore, mais ce n'est certainement pas un sol chaud, et nous nous rapprochons de cette fenêtre pour la date limite de l'assurance récolte. » — Une citation de Bill Campbell, président de Keystone Agriculture Producers et agriculteur

La date limite pour bénéficier de l’assurance récolte pour la plupart des cultures est le 15 juin, avec une extension de cinq jours disponible assortie d’une couverture réduite. Le délai pour les cultures à semis long est fixé à mercredi.

Le printemps le plus humide depuis plus de 125 ans

Quatre autres dépressions du Colorado ont touché le sud du Manitoba depuis le début du mois d'avril, dont trois ont apporté des précipitations importantes.

La météorologue et spécialiste de la préparation aux alertes à Environnement et Changement climatique Canada, Natalie Hasell, affirme que le sud du Manitoba a subi l'un des printemps météorologiques les plus humides jamais enregistrés. Le printemps météorologique a commencé le 1er mars et se termine mardi soir.

Les conditions météorologiques observées ont été particulièrement actives en avril et en mai. De nombreuses précipitations se sont produites au cours de cette période , dit Mme Hasell.

Selon les données de la météorologue, Winnipeg a reçu 14,8 mm de précipitations en mars, 118,2 mm en avril et 113,9 mm jusqu'à présent en mai. Le total de 246,9 mm se classe au deuxième rang des précipitations les plus importantes jamais enregistrées par la ville, après les 325,4 mm de 1896.

Juin est généralement le mois le plus humide à Winnipeg et dans le sud du Manitoba. Ces trente dernières années, la capitale provinciale a reçu en moyenne 90 mm de précipitations à cette période. Les mois de juillet et d'août ont également tendance à être assez humides, avec des moyennes de 79,5 mm et 77 mm, selon Natalie Hasell.

Même si les précipitations du mois prochain [Juin] sont dans la moyenne, cela aggravera les difficultés qu’on connaît déjà en ce moment. Cela ne fera que prolonger la saison des inondations et rendre les choses très difficiles pour beaucoup de gens.

Avec les informations de Nathan Liewicki