Une étude sur l’impact de la pandémie sur les services funéraires en Ontario

Des chercheurs du Collège Boréal feront équipe avec l'Association ontarienne des professionnels funéraires et des cimetières pour tenter de mieux comprendre les répercussions sociales et économiques de la crise sanitaire sur les célébrations de fin de vie.

Deux sondages ont été préparés pour permettre aux personnes ayant vécu un deuil durant la pandémie de contribuer aux recherches, qui s’étaleront sur trois ans.

Durant la pandémie, plus de 13 000 Ontariens ont succombé à la COVID-19.

Les restrictions imposées par la province pendant plusieurs mois ont forcé les gens et les salons funéraires à changer la façon dont ils organisent des cérémonies.

Grâce à l’étude, Donald Perreault, professeur du programme de directeur de funérailles au Collège Boréal, espère en apprendre plus sur l’impact de la crise sanitaire et répondre à quelques questions pour les professionnels du secteur.

À travers de l’innovation et de la recherche, on veut examiner l’avenir des rituels, des services et des ressources humaines des services funéraires. Essentiellement, on demande aux gens ''qu’est-ce que vous attendez de nous maintenant?'' , a-t-il déclaré au micro du Matin du Nord.

La récolte d’informations débutera au cours des prochains mois, avec l’appui des étudiants du programme.

M. Perreault assure que les sondages seront présentés de façon délicate aux gens venant de vivre un deuil, en rappelant l’importance de leur opinion dans ce genre de discussions.

Bien que quelques enjeux clés aient déjà été identifiés, les chercheurs s’attendent à en trouver plus pendant la recherche.

Tout comme M. Perreault, d'autres experts du milieu, comme le directeur général des Maisons Théorêt Bourgeois à Sturgeon Falls et Verner, Colin Bourgeois, constatent qu'une certaine adaptation sera nécessaire.

Les funérailles sont plus personnelles qu’avant

Les chercheurs tenteront de déterminer si l’achat de cercueil, l’embaumement et l’utilisation de cimetière, entre autres, connaîtront une baisse après la pandémie.

Selon M. Bourgeois, le domaine funéraire a vécu beaucoup de transitions depuis le début de la pandémie.

Avec la fermeture des églises et des endroits publics pour faire des cérémonies ou pour célébrer la vie, les gens ont été très restreints , explique-t-il.

À son avis, les funérailles et la mort sont devenues des événements plus personnels, privés et familiaux au cours des deux dernières années.

M. Bourgeois croit que l’étude devrait démontrer qu’est-ce qui a été le fait le plus saillant dans les derniers 24 à 30 mois et à quoi s’attendre lors de cette grande réouverture.

L’une des tendances à étudier est l’augmentation du taux d’incinération en Ontario. Il a bondi d’environ 73 % avant la pandémie à presque 85 % en 2022. C’est l’une des statistiques qu'étudient les chercheurs du Collège Boréal.

Est-ce que les établissements funéraires devront investir dans des crématoriums à l’avenir? , se demande M. Perreault.

Quel est le rôle des salons funéraires?

Plus la pandémie avance, plus la place d’un salon funéraire est remise en question. D’après M. Bourgeois, les cérémonies sont davantage organisées par les proches des décédés depuis deux ans.

Les gens restent à l’intérieur de leur famille et ont perdu le sens, le désir, ou le besoin du rituel et des cérémonies , relate-t-il.

S’ils demandent une cérémonie, elle est beaucoup plus humaniste et beaucoup moins rattachée à une religion ou une spiritualité quelconque et ils le font à leur façon sans l’intervention d’un professionnel .

De plus, il estime que la formation d’intervenant, accompagnateur et éducateur d’un directeur funéraire est moins sollicitée qu’avant.

Selon M. Perreault, il faut aussi se questionner sur la nécessité d’avoir de gros salons, alors que les cérémonies qu’ils accueillent sont de moins en moins imposantes.

Beaucoup d’établissements funéraires s’équipent maintenant avec des systèmes vidéo pour des périodes de visite ou des services , souligne-t-il.

D’après le professeur, le taux d'incinération et les systèmes vidéo sont là pour de bon. Mais pour se préparer à l’avenir, il reste à savoir si on retourne aux funérailles traditionnelles ou non .

Avec les informations de Frédéric Projean et Christophe Simard