Le Manitoba paiera les frais d’examens médicaux des réfugiés ukrainiens reçus

Le gouvernement du Manitoba a convenu de prendre en charge le coût des examens médicaux requis pour mettre à jour un permis de travail ou obtenir des emplois en santé, en éducation et en agriculture pour les réfugiés ukrainiens accueillis dans la province.

En l’absence de fonds du gouvernement fédéral, la province du Manitoba couvrira les coûts. Nous sommes également à la recherche de solutions pour ceux et celles qui auraient déjà payé ces frais , explique un porte-parole de la province en réponse à un courriel de CBC/Radio-Canada.

Selon le porte-parole, les examens médicaux seront réalisés par le truchement de leur couverture médicale provinciale et des médecins approuvés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada .

Normalement, les nouveaux arrivants demandant un permis de travail ou provenant de pays avec une incidence plus élevée de maladies graves comme la tuberculose doivent fournir des résultats de tests médicaux dans les six mois précédant leur arrivée au Canada.

Avec l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine, mise en place pour accélérer l’immigration des réfugiés venant d’Ukraine, Ottawa retire cette obligation. À la place, les Ukrainiens ont 90 jours suivant leur arrivée pour recevoir un examen médical.

Après l’examen passé, le médecin ou le professionnel de la santé qui l’a exécuté envoie les résultats à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). La personne peut ensuite soumettre une demande de mise à jour de son permis de travail.

Cependant, l’examen obligatoire peut coûter jusqu’à 350 $ par adulte et un peu moins par enfant. Pour une famille nombreuse, les dépenses s’accumulent donc rapidement.

Le Congrès des Ukrainiens Canadiens demande depuis un moment aux gouvernements provincial et fédéral de couvrir ces dépenses, selon un de ses bénévoles manitobains, Nick Krawetz.

« Ces coûts sont un poids substantiel sur les épaules de ceux et celles qui fuient la guerre et cette mesure aiderait grandement. » — Une citation de Nick Krawetz, bénévole manitobain au Congrès des Ukrainiens Canadiens

M. Krawetz estime également qu’il s’agit d’un exemple de leadership de la part du Manitoba en termes d’accueil et de soutien aux Ukrainiens . La prochaine étape, selon lui, serait de rembourser cette dépense à ceux et celles qui l’auraient déjà payée.

Économiser temps et argent

La décision est également applaudie par le groupe communautaire Parkland Ukrainian Family Fund, actif dans l’ouest du Manitoba, qui a déjà amassé 150 000 $ et trouvé des emplois pour les familles ukrainiennes qui voudraient venir s’installer dans la région.

Cette initiative va nous permettre d’économiser 15 000 $ à 20 000 $ de fonds , explique Rodney Juba, membre du groupe communautaire. Jusqu’à maintenant, trois familles sont arrivées dans la région et trois autres devraient arriver cette semaine.

Au Manitoba, seuls 20 médecins sont accrédités par l’ IRCCImmigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et la majorité d’entre eux est à Winnipeg. D’après, Rodney Juba, avec les 300 réfugiés ukrainiens arrivés à Winnipeg le 23 mai, cela pourrait signifier des retards dans les rendez-vous et de longues distances pour les réfugiés établis en milieu rural.

Première province à s’engager

Jusqu’à maintenant, aucune autre province ne s’est engagée à payer le coût des examens médicaux pour les Ukrainiens, incluant le Québec et la Nouvelle-Écosse, qui accueillent tous deux des centaines de réfugiés ukrainiens cette semaine.

Un vol a atterri dimanche à Montréal et un autre devrait atterrir à Halifax le 2 juin. Un porte-parole du ministère de la Santé du Québec a renvoyé toutes les questions relatives aux coûts des examens à l’ IRCCImmigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada .

Pour la Nouvelle-Écosse, un porte-parole de la province a affirmé dans un courriel que la province n’a pas reçu jusqu’à maintenant un nombre significatif de gens en provenance de l’Ukraine et qu’un plan d’accueil était en cours d’élaboration

Le site Internet de l’ IRCCImmigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada indique actuellement un délai de 143 jours pour traiter les demandes de mise à jour des permis de travail. Toutefois, un porte-parole du ministère affirme que si les nouveaux arrivants utilisent les mots-clés Ukraine 2022 , leur dossier sera priorisé.

Le processus de mise à jour des permis de travail pour les Ukrainiens est actuellement de 14 jours, pour les cas standards et non complexes , affirme Aidan Strickland, attaché de presse du ministre de l’Immigration, Sean Fraser.

Avec les informations de Karen Pauls.