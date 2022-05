L’Université Lakehead lance un centre de recherche autochtone

Dans un communiqué, l’université indique que l'institut cherche à faire progresser l'excellence de la recherche définie par les peuples et les principes Anishinaabe et à soutenir le développement communautaire et la mobilisation entre les peuples autochtones.

Il y a un besoin d'infrastructure pour soutenir la recherche autochtone dans notre région et au-delà , affirme la directrice de l’institut, Dre Lana Ray.

Elle ajoute que l’institut Anishinaabe Kendaawasin a été fondé sur la prémisse que si la recherche est bien faite, elle peut jouer un rôle important dans l'avancement des visions et des besoins des peuples et des terres autochtones .

Le vice-président, Recherche et innovation à l’Université Lakehead, Dr Andrew P. Dean, s’est dit très enthousiaste de voir le lancement de l’institut.

Ce centre offrira une avenue importante pour la création et la gestion du savoir autochtone , a-t-il affirmé dans le communiqué.

L’institut a déjà commencé son travail en organisant une conférence régionale sur l'autodétermination autochtone dans les données et la recherche, de l'Association des études amérindiennes et autochtones.

La conférence, qui se déroule lundi et mardi, rassemble des organisations, des communautés et des universitaires autochtones pour discuter des approches autochtones à la recherche et de s'engager dans des travaux de planification.

Environ 150 personnes participent à la conférence selon Dre Ray.