En faire plus pour protéger les milieux humides du territoire

Les Bas-Laurentiens et les Gaspésiens se disent prêts à payer 43,51 $ annuellement, ce qui correspond à 10,5 millions de dollars, pour protéger les milieux humides du territoire comme les tourbières et les marais qui bordent le Saint-Laurent.

C’est ce que conclut une étude réalisée par la Chaire de recherche du Canada en économie, qui cherchait à déterminer si l’engagement de l’État à protéger ces milieux était à la hauteur de l’intérêt que les Québécois leur portent.

À l’échelle provinciale, les Québécois seraient prêts à faire un don annuel de 42,55 $, soit l’équivalent de 280 millions de dollars, à un organisme environnemental local responsable de la préservation et de la restauration des milieux humides. Cet argent dépasserait l’enveloppe de 150 millions de dollars sur 5 ans qu’y consacre déjà Québec.

Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, 86 % des personnes qui ont participé à l’enquête menée par la firme Léger sont d’avis que le gouvernement du Québec devrait en faire plus pour protéger les milieux humides. De ce nombre, 44 % jugent que l’État devrait en faire un peu plus et 42 % beaucoup plus.

C’est bien que les Québécois soient prêts à débourser un petit peu chaque année pour garder ces beaux milieux en vie et intacts , fait valoir la chargée de projets à l’Organisme des bassins versants du nord-est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL), Louise Zilber.

Les milieux humides, plus que des marécages

Mme Zilber soutient que les milieux humides sont parfois perçus négativement.

Des fois on se dit : ''c’est juste un milieu plein de bouette''. On ne se rend pas compte que les milieux humides accueillent une grande biodiversité. Beaucoup d’espèces végétales et animales s’y trouvent. Peut-être que les gens ne connaissent pas tous les bienfaits que les milieux humides apportent et la beauté qui les entoure , dit-elle.

Même si le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) évalue que les milieux humides représentent seulement 10 % du territoire québécois, la biologiste défend leurs bienfaits, car les milieux humides abritent une riche biodiversité et participent à la résilience climatique, dit-elle. Ils réduisent, dans certains cas, les risques d’inondations et en emmagasinent le gaz carbonique.

« Les marais, les étangs, les tourbières et les marécages agissent comme un filtre contre la pollution, comme un rempart contre l’érosion, ils aident à la rétention des sédiments. » — Une citation de Louise Zilber, chargée de projets à l’Organisme des bassins versants du nord-est du Bas-Saint-Laurent

Les milieux humides présentent de multiples visages, souligne-t-elle. Ils contiennent parfois de l’eau douce ou salée, ils peuvent subir ou non les effets des marées, différents arbres et arbustes les bordant peuvent être isolés ou connectés à un réseau hydrologique .

Les milieux humides en recul

De son côté, l'auteur de l’étude et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie, Jérôme Dupras, affirme que les milieux humides près des grandes villes ont perdu entre 80 et 90 % de leur superficie initiale en quelques années.

Dans la région, depuis 2011, 1318 hectares de milieux humides situés sur des terrains privés ont été protégés par l’ OBVNEBSLOrganisme des bassins versants du nord-est du Bas-Saint-Laurent . La superficie totale de milieux humides qui se trouve dans la zone couverte par l’ OBVNEBSLOrganisme des bassins versants du nord-est du Bas-Saint-Laurent – soit environ entre Rivière-du-Loup et Les Méchins – est à ce jour inconnue.

M. Dupras, qui est également professeur en économie écologique au Département des sciences naturelles de l’Université du Québec en Outaouais, se désole que la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques ne s’applique pas de manière uniforme à toutes les régions du Québec.

Jérôme Dupras rappelle que le gouvernement s’est engagé à ne faire aucune perte nette, mais n’a pas promis d’obtenir un gain net en restaurant des écosystèmes. Ce qui serait pourtant nécessaire dans certaines régions , dit-il.

Les milieux humides accueillent une grande biodiversité. Beaucoup d’espèces végétales et animales s’y trouvent, comme la quenouille (archives). Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

La chargée de projet de l’ OBVNEBSLOrganisme des bassins versants du nord-est du Bas-Saint-Laurent Louise Zilber abonde dans le même sens. Selon une autre étude, les coûts de restauration des milieux humides […] sont souvent plus élevés que les coûts de maintien, rapporte-t-elle.

L’étude de la Chaire de recherche du Canada en économie tombe à point : les MRCMunicipalité régionale de comté en sont à élaborer leurs plans régionaux pour la protection des milieux humides, qu’ils doivent soumettre au ministère de l’Environnement d’ici le 16 juin prochain.

Radio-Canada a contacté la MRCMunicipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette pour savoir si le plan sera bel et bien soumis à temps, mais n’avait pas reçu de réponse au moment de publier cet article.

L’un des grands objectifs des plans régionaux est de poser un diagnostic sur l’état et la superficie des milieux humides dans toutes les régions du Québec afin de mieux les protéger.