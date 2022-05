Travaux importants sur les rues Galt Ouest et Mi-Vallon à Sherbrooke

À partir de mercredi, et ce, jusqu'au 10 juin, des travaux de pavage auront lieu dans le secteur de la rue Galt Ouest, entre la rue Saint-Gérard et l'intersection McManamy et Kitchener. Le tronçon sera fermé pendant les travaux.

La circulation sera aussi obstruée sur la rue Denault, entre les rues Galt Ouest et Edward-Rose. Les usagers de la route devront passer par la rue King Ouest et emprunter les rues adjacentes Dieppe et Pacifique.

Un autre chantier est prévu dans le secteur du boulevard Mi-Vallon, à la hauteur de la rue du Pavillon, et entraînera une fermeture complète pendant quelques jours. Les travaux commenceront le 2 juin. Le but est de refaire un passage piétonnier et une partie de la rue du Pavillon.

Il est fort possible que ça refoule jusqu'à l'intersection du boulevard Bourque. [...] Donc, des ralentissements aussi à prévoir sur le boulevard Bourque , explique l'agent de liaison de la Ville de Sherbrooke, David Bombardier. La Ville recommande aux automobilistes d'emprunter le boulevard René-Lévesque.

David Bombardier a aussi mentionné qu’il y aura d'autres travaux d’envergure à annoncer cet été.

« Il y a des travaux de pavage qui s'en viennent aussi sur [le boulevard de] Portland, en avant du Carrefour de l'Estrie. Des travaux qu'on devrait faire de soir et de nuit, ce qui devrait atténuer les répercussions. » — Une citation de David Bombardier, agent de liaison de la Ville de Sherbrooke

La Ville encourage les citoyens à privilégier le transport actif, comme le vélo ou la marche, le réseau autoroutier ou le transport en commun lors de leurs déplacements.