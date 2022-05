Sylvie L’Écuyer, animatrice de Place à l’opéra, prend sa retraite

Après plus de 37 ans de carrière à Radio-Canada, Sylvia L’Écuyer quittera l’animation de l’émission Place à l’opéra sur ICI Musique et ICI Musique Classique en juin pour partir en retraite.

Quelle chance j’ai eue pendant toutes ces années de partager la musique que j’adore avec des auditeurs tout aussi passionnés que moi ! Leur fidélité est une grande source d’émotion et de gratitude , a-t-elle déclaré, par communiqué.

Le ténor Marc Hervieux soulignera la carrière de Sylvia L’Écuyer dans une émission spéciale qui sera diffusée le 18 juin, à 13 h, sur ICI Musique Classique et sur ICI Musique, le 19 juin, à 19 h.

Dans Place à l’opéra, une émission qu’elle animait et réalisait, Sylvia L’Écuyer a proposé des diffusions en direct du Metropolitan Opera, de New York, ainsi que des œuvres lyriques présentées en Europe. Elle a aussi mis l’accent sur les artistes lyriques du Canada et du Québec.

L’opéra continuera d’avoir sa place sur ICI Musique et sur ICI Musique classique, a promis, par communiqué, Radio-Canada, qui a précisé que des annonces seraient faites d’ici la rentrée concernant la nouvelle programmation.