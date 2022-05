Inconduite sexuelle dans l’armée : d’importants changements structurels réclamés

« Une culture profondément déficiente, entretenue par une structure rigide et dépassée » : voilà ce qui explique la prévalence des cas de harcèlement et d'inconduite sexuelle dans les Forces armées canadiennes (FAC), selon le rapport déposé lundi par l'ex-juge de la Cour suprême Louise Arbour.

Dans le très attendu document, qui fait près de 400 pages et qui formule 48 recommandations, la juge Arbour écorche les hauts gradés de l'armée et montre du doigt une structure hiérarchique impénétrable .

L’échec des dirigeants est à blâmer pour cette culture d’inconduite sexuelle qui perdure , écrit-elle.

« Aussi difficile que cela puisse être, cette organisation doit faire preuve de suffisamment d’humilité pour accepter de l’aide externe et pour s’ouvrir au monde extérieur. » — Une citation de Louise Arbour, ex-juge à la Cour suprême

Ces constats font directement échos aux recommandations contenues dans le rapport de la juge Marie Deschamps, déposé en 2015, qui faisait état d’une prévalence de l’inconduite sexuelle dans les rangs de l’armée canadienne.

Et comme la juge Deschamps, Louise Arbour estime que les infractions sexuelles visées par le Code criminel devraient être traitées au civil et non dans le cadre de la juridiction martiale. Une recommandation qu'elle avait déjà formulée de manière provisoire en novembre dernier, et à laquelle la ministre de la Défense Anita Anand s'était déjà rendue.

Le 4 novembre, la ministre avait annoncé que toutes les allégations d’inconduite sexuelle visant des membres des FACForces armées canadiennes seraient désormais transférées aux autorités civiles des différentes provinces, qui auront la responsabilité de faire enquête et de déposer des accusations, le cas échéant.

En janvier, les Forces armées ont commencé à transférer des cas , a assuré la ministre Anand en conférence de presse lundi.

Dans son rapport final, la juge Arbour recommande également que toute plainte liée au harcèlement sexuel ou à la discrimination fondée sur le sexe soit adressée en premier lieu à la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP).

Plus de détails à venir.