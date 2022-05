Ouverture d’un nouveau GMF-U au CLSC de Hochelaga-Maisonneuve

Le CLSC de Hochelaga-Maisonneuve aura son groupe de médecine familiale universitaire (GMF-U) avec de nouveaux locaux et des postes garantis pour les médecins résidents.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, en a fait l'annonce lundi matin au nom de son collègue de la santé Christian Dubé.

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal Photo : Radio-Canada

Le projet vise à rehausser l'offre de soins et services du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal. Citant le ministre de la Santé, Mme Rouleau a expliqué que l'objectif du gouvernement est d'offrir une expérience patient axée sur l'accessibilité et la qualité des soins .

Dès juillet, quatre résidentes en médecine de famille de l'Université de Montréal se joindront aux équipes du GMF-Ugroupe de médecine familiale universitaire , dont la désignation universitaire a été octroyée par l'Université de Montréal.

Ce sera désormais un lieu d'enseignement pour les résidents, mais également pour les futurs professionnels de la santé.

On espère à terme que ces résidents prendront en charge des patients et pourront les suivre tout au long des prochaines années.

À terme, ce sera une douzaine de professionnels de la santé qui seront formés chez nous , a indiqué la Dre Pascale Breault, médecin de famille au GMFgroupe de médecine de famille du CLSCCentre local de services communautaires , en conférence de presse lundi.

Le projet, dont le coût total est de quelque 5 millions de dollars, a été financé à hauteur de 2,5 millions par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et de 2 millions par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le solde de 500 000 $ a été financé par le gouvernement du Canada.